Ekspertai: Vokietijos socialinės apsaugos sistemos išlaidos tampa nepakeliama našta

Vokietijos vyriausybei patarinėjanti nepriklausoma Ekonomikos ekspertų taryba įspėjo, kad iki 2040 metų įmokos sudarys beveik pusę darbuotojo darbo užmokesčio, palyginti su dabartiniais maždaug 42 proc.
„Tai per daug, – per spaudos konferenciją Berlyne sakė tarybos pirmininkė Monika Schnitzer. – Sparčiai didėja spaudimas imtis veiksmų. Tai reiškia mažesnį grynąjį darbo užmokestį, mažesnį žmonių vartojimą, mažesnę motyvaciją dirbti, didėjančias įmonių išlaidas. Tai kenkia ekonomikai.“
Nuo 2005 metų sveikatos priežiūros išlaidos augo sparčiau nei įmokos, o išlaidos pensininkų priežiūrai smarkiai išaugo nuo 2017 metų. Prognozuojama, kad išlaidos toliau didės, nes gyventojai sensta, vyresnio amžiaus darbuotojai išeina į pensiją, o gimstamumas išlieka žemas.
Kanclerio Friedricho Merzo vadovaujama vyriausybė pažadėjo potencialiai skausmingas pensijų, sveikatos priežiūros ir vyresnio amžiaus žmonių priežiūros reformas, kad sumažintų išlaidas.
Spaudos konferencijoje tarybos ekspertas Martinas Werdingas apkaltino vyriausybę vengiant sudėtingų sprendimų, primindamas praėjusių metų F. Merzo pažadą dėl „reformų rudens“.
„Gera žinia yra ta, kad ruduo ateina kiekvienais metais, – sakė M. Werdingas. – Reformų ruduo gali būti netoli. Tiesiog iki šiol nematėme tiek daug reformų.“
Berlynas turi užtikrinti, kad vyresnio amžiaus žmonių priežiūra būtų teikiama tik tiems, kuriems jos tikrai reikia, sakė M. Schnitzer ir paragino privalomai kaupti lėšas senatvės priežiūrai, kad ateities mokesčių mokėtojai neturėtų padengti šių išlaidų.
„Geriausiais metais mes labai išplėtėme sistemą ir smarkiai viršijome pradinį tikslą, – sakė ji. – Dabar turime ne tik spręsti demografinio senėjimo problemą, bet ir ištaisyti anksčiau padarytas klaidas, kai buvome pernelyg dosnūs.“
Taryba taip pat sumažino šių metų Vokietijos ekonomikos augimo prognozę nuo lapkritį prognozuotų 0,9 proc. iki 0,5 proc. dėl padidėjusių naftos ir dujų kainų, susijusių su karu Artimuosiuose Rytuose ir tuo, kad iš esmės yra uždarytas Hormuzo sąsiauris.
Vokietijos ekonomika pastaraisiais metais beveik neaugo, nes jai skaudžiai smogė po Rusijos pradėto karo Ukrainoje padidėjusios energijos sąnaudos ir didėjanti konkurencija iš Kinijos pusės pagrindinėse eksporto pramonės šakose.
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