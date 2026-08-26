Elektros generatorių pardavimai Latvijoje po audros pašoko beveik 40 kartų

Pasak bendrovės, po audros, kuri savaitgalį nusiaubė Latviją, elektros generatorių paklausa pasiekė rekordiškai aukštą lygį.
Rugpjūčio 23 dieną, sekmadienį, ir rugpjūčio 24-ąją, pirmadienį, elektros generatorių pardavimai padidėjo beveik 40 kartų, palyginti su kitomis rugpjūčio dienomis, o tai rodo, kad žmonės aktyviau ruošiasi nenumatytoms situacijoms.
220.lv prekybos platformos „Marketplace“ pardavimų vadybininkas Karlis Ozolas pažymėjo, kad daugelis Latvijos gyventojų pajuto savaitgalį praūžusios audros padarinius ir tai juos paskatino įvertinti savo pasirengimą įvairioms ekstremalioms situacijoms bei imtis veiksmų.
Jo teigimu, internetinėje parduotuvėje 220.lv jau gana ilgą laiką nebuvo matyta tokio staigaus elektros generatorių paklausos šuolio.
Šiuo metu paklausiausi yra benzininiai ir inverteriniai generatoriai, kurių galia svyruoja nuo 2 000 iki 3 500 vatų. Generatorių kainos svyruoja nuo 120 iki 1 700 eurų, o vidutinė kaina siekia 350 eurų.
Pastarosiomis dienomis taip pat trigubai padidėjo nešiojamųjų išorinių baterijų paklausa.
220.lv pabrėžė, kad generatorių kainų kilimo tendencijos nepastebėta.
Praėjusį šeštadienį ir sekmadienio naktį Latviją ištiko stipriausia per kelis dešimtmečius vasaros audra; vėjo greitis kai kuriose vietovėse viršijo 30 metrų per sekundę.
Audra padarė didelę žalą ir elektros skirstymo, ir perdavimo tinklams. Dėl to iš pradžių buvo nutrūkęs elektros tiekimas maždaug 277 tūkst. vartotojų.
Praėjus trims dienoms po audros, maždaug 11 tūkst. vartotojų Latvijoje vis dar neturi elektros.
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