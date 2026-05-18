Elono Musko „SpaceX“ ruošiasi IPO procesui: štai kaip viskas vyksta

Taigi, ko tiksliai reikia, kad įmonė galėtų išplatinti savo akcijas? Šis procesas, žinomas kaip pirminis viešas akcijų siūlymas (IPO), paprastai trunka mėnesius ar metus ir gali kainuoti milijonus dolerių.
Štai kaip viskas vyksta:
Biržos pasirinkimas
Pirmasis svarbus sprendimas – į kurios biržos sąrašą įtraukti savo akcijas. JAV dominuoja dvi galimybės: Niujorko vertybinių popierių birža (NYSE) – seniausia ir žinomiausia birža su savo ikonine prekybos sale Manhatane – ir „Nasdaq“ – visiškai elektroninė birža, į kurios sąrašą yra įtraukta dauguma didžiausių technologijų įmonių akcijų. Kartu joms tenka maždaug pusė visų pasaulyje prekiaujamų akcijų bendros vertės.
Įmonės taip pat turi pasirinkti trumpą raidžių kodą, kuriuo bus identifikuojamos jų akcijos. Kai kurios renkasi paprastą variantą (MSFT – „Microsoft“), o kitos pasitelkia kūrybiškumą – spurgų gamybos bendrovė „Krispy Kreme“ pasirinko DNUT, o automobilių nuomos bendrovė „Avis“ – CAR.
Pagrindinis dokumentas
Prieš bendrovei pradedant viešai platinti akcijas, ji turi pateikti išsamų dokumentą (S-1) Vertybinių popierių ir biržų komisijai (SEC) – JAV vyriausybinei agentūrai, prižiūrinčiai finansų rinkas. S-1 iš esmės yra išsamus bendrovės finansų, verslo modelio ir rizikos tyrimas, skirtas padėti paprastiems investuotojams priimti pagrįstus sprendimus.
Kaip teigia „JPMorgan“, jis turi „dvejopą tikslą: registruoti vertybinius popierius SEC ir informuoti investuotojus apie galimybes“.
SEC peržiūri pateiktą dokumentą ir gali užduoti daug klausimų.
„S-1 formos pateikimo atveju kartais tenka pereiti kelis darbuotojų pastabų etapus, todėl tai gali užtrukti mėnesius“, – neseniai sakė SEC pirmininkas Paulas Atkinsas (Polas Atkinsas) ir pridūrė, kad agentūra stengiasi pagreitinti šį procesą.
Pasak gerai informuoto šaltinio, „SpaceX“ turėtų pateikti savo S-1 paraišką šią savaitę.
Susitikimai su investuotojais
Kai dokumentų tvarkymas jau pradėtas, įmonės vadovai išvyksta į kelionę – tiesiogine prasme. Jie keliauja iš miesto į miestą, kad pristatytų savo įmonę dideliems instituciniams investuotojams, pavyzdžiui, pensijų fondams ir rizikos draudimo fondams, taip pat ir paprastiems mažmeniniams investuotojams.
Pasak CNBC, „SpaceX“ birželį planuoja surengti specialų renginį 1500-ams individualių investuotojų.
Ne kiekviena įmonė įveikia šį etapą. Pavyzdžiui, fintech įmonė „Clear Street“ vasarį atšaukė savo IPO planus, nes nepavyko sulaukti pakankamo susidomėjimo.
Kainos nustatymas
Sudėtingiausia proceso dalis gali būti akcijų kainos nustatymas. Bendrovės turi nustatyti vienos akcijos kainą, kai ji pirmą kartą pasirodo rinkoje.
„IPO kainos nustatymas yra greičiausiai labiau menas nei mokslas“, – sakė „Renaissance Capital“ IPO specialistas Matthew Kenney (Metju Kenis).
Įmonėms patariantys bankai nori pritraukti kuo daugiau pinigų, tačiau taip pat turi palikti erdvės akcijų kainai pakilti, kai prasidės prekyba biržoje. Kitaip niekas nenorės jų pirkti.
„Jei tikrai siekiate maksimaliai padidinti akcijų kainą, turėsite labai mažą paklausą antrinėje rinkoje, o IPO gali žlugti“, – sakė M. Kenney.
Kartais įmonės klysta ir turi koreguoti savo planus. Lustų startuolis „Cerebras“ du kartus peržiūrėjo savo tikslinę kainą, kol galiausiai nustatė 185 JAV dolerius už akciją ir jau pirmąją prekybos dieną tada stebėjo, kaip akcijų kaina pakilo 68 proc.
