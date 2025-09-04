Emmanuelis Macronas: 26 šalys siūlo dalyvauti po karo užtikrinant Ukrainos saugumą

„Šiandien turime 26 šalis, kurios oficialiai įsipareigojo – kai kurios kitos dar nepriėmė pozicijos – dislokuoti Ukrainoje „taikos palaikymo pajėgas“ arba būti sausumoje, jūroje ar ore“, – pareiškė žurnalistams E. Macronas po Kyjivo sąjungininkų susitikimo.
Jis pridūrė, kad „šios pajėgos nesiekia kariauti su Rusija“.
Prancūzijos lyderis taip pat sakė, kad JAV parama Europos remiamoms saugumo garantijoms Ukrainai po ugnies nutraukimo ar taikos susitarimo su Rusija bus galutinai patvirtinta „artimiausiomis dienomis“.
Po Kyjivo sąjungininkų susitikimo Paryžiuje ir po pokalbio su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) kalbėjęs E. Macronas taip pat sakė, kad Europos šalys, „bendradarbiaudamos su Jungtinėmis Valstijomis“, įves naujas sankcijas Rusijai, jei ši ir toliau atsisakys taikos susitarimo.