Emmanuelis Macronas: Izraelio planai aneksuoti Vakarų Krantą būtų „raudonoji linija“

„Planai dėl dalinės ar visiškos aneksijos, nesvarbu, ar ji būtų teisinė, ar faktinė, yra raudonoji linija, į kurią mes ir mūsų Europos partneriai griežtai sureaguosime“, – sakė E. Macronas po susitikimo su palestiniečių lyderiu Mahmudu Abbasu (Mahmudu Abasu) Paryžiuje.
„Naujakurių smurtas ir naujakurių projektų spartinimas pasiekia naujas aukštumas, kelia grėsmę Vakarų Kranto stabilumui ir pažeidžia tarptautinę teisę“, – pridūrė E. Macronas.
Jis taip pat paskelbė, kad bus įsteigtas bendras Prancūzijos ir palestiniečių komitetas, kuris dės pastangas siekiant parengti Palestinos konstitucijos projektą.
„Mes kartu nusprendėme įsteigti jungtinį komitetą Palestinos valstybės konsolidavimui“, – sakė E. Macronas po susitikimo su M. Abbasu ir pridūrė, kad komitetas „prisidės prie naujos konstitucijos, kurios projektą man pristatė prezidentas Abbasas, rengimo“.
M. Abbasas pareiškė sutinkąs, kad „būtų greitai įsteigtas konstitucinis komitetas“.
Prancūzijos ir palestiniečių lyderių susitikimas įvyko praėjus mėnesiui po to, kai buvo sudarytos trapios paliaubos tarp „Hamas“ ir žydų valstybės po dvejų metų karo Gazos Ruože, kilusio po islamistų grupuotės išpuolio Pietų Izraelyje.
Šis susitikimas taip pat įvyko po to, kai rugsėjį E. Macronas Jungtinių Tautų (JT) viršūnių susitikime pripažino Palestinos valstybingumą.
M. Abbasas yra ilgametis Palestiniečių autonomijos (PA), kuri ribotai kontroliuoja dalį okupuoto Vakarų Kranto, vadovas. Jo vadovaujamas judėjimas „Fatah“ yra palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“, kuri 2007-aisiais perėmė Gazos Ruožo kontrolę, varžovas.
Per 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ ataką Izraelyje žuvo 1 221 žmogus, daugiausia civiliai.
Per atsakomąjį Izraelio puolimą Gazos Ruože žuvo daugiau kaip 69 tūkst. žmonių, rodo teritorijos Sveikatos ministerijos duomenys, kuriuos JT laiko patikimais.
Nepaisant paliaubų, aukų skaičius didėja, nes po griuvėsiais randama vis daugiau kūnų.
