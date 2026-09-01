 Emmanuelis Macronas palaiko naujas sankcijas Rusijai dėl drono incidento Vokietijoje

Emmanuelis Macronas palaiko naujas sankcijas Rusijai dėl drono incidento Vokietijoje

2026-09-01 22:17
BNS inf.

 Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) antradienį paragino įvesti naujas sankcijas Rusijai dėl rugpjūtį Vokietijos oro uoste įvykusio incidento, kai buvo aptiktas dronas su sprogmenimis.

Emmanuelis Macronas
Emmanuelis Macronas / AFP nuotr.

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