Emmanuelis Macronas palaiko naujas sankcijas Rusijai dėl drono incidento Vokietijoje

Berlynas dėl šio incidento antradienį apkaltino Maskvą.
„Prancūzija visiškai solidarizuojasi su Vokietija ir palaiko naujų Europos sankcijų Rusijai priėmimą“, – socialiniame tinkle „X“ parašė E. Macronas.
Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) antradienį paragino įvesti naujas sankcijas Rusijai dėl rugpjūtį Vokietijos oro uoste įvykusio incidento, kai buvo aptiktas dronas su sprogmenimis.
Berlynas dėl šio incidento antradienį apkaltino Maskvą.
„Prancūzija visiškai solidarizuojasi su Vokietija ir palaiko naujų Europos sankcijų Rusijai priėmimą“, – socialiniame tinkle „X“ parašė E. Macronas.
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