EP narės galės deleguoti savo balsą nėštumo ir motinystės metu

EP rinkimų taisyklių pataisos, kurios jau iš principo suderintos su Europos Sąjungos (ES) valstybėmis ir priimtos 616 europarlamentarų balsavus už, 24 prieš, o aštuoniems susilaikius, numato, kad gimdymo ir motinystės laikotarpiu, prasidedančiu trimis mėnesiais iki gimdymo ir pasibaigiančiu šešiais mėnesiais po gimdymo, EP narė galės deleguoti savo balsavimo teisę kitam europarlamentarui.
Šiuo pakeitimu siekiama suderinti europarlamentarių pareigą balsuoti ir teisę susilaukti vaikų.
„Tai yra pažanga, tai yra tikras atstovavimas, tai yra modernus parlamentas“, – sakė EP pirmininkė Roberta Metsola, pati auginanti keturis vaikus.
EP rinkimų taisyklių pakeitimui dar turi formaliai pritarti ES Taryba ir ratifikuoti nacionaliniai parlamentai.
Iki tol europarlamentarams jokiomis aplinkybėmis neleidžiama deleguoti savo balso.
„Kai tapau motina, savo kailiu patyriau, ką reiškia, kai parlamentas nėra pritaikytas tėvams“, – sakė socialistų įstatymų leidėja Delara Burkhardt, pagimdžiusi 2025 metų birželį.
„Kol atsigavau po gimdymo ir rūpinausi savo naujagimiu, mano balsas buvo prarastas. Tai ne tik neteisinga, tai antidemokratiška“, – pridūrė ji.
Nors parlamento kraštutinių dešiniųjų blokas palaikė tekstą, jis išreiškė abejonių dėl balsavimo per atstovą išplėtimo.
Tuo tarpu žaliųjų europarlamentaras Danielis Freundas pasveikino sprendimą kaip istorinį, tačiau apgailestavo, kad tokia galimybė nebuvo suteikta ir tėvystės atostogų išeinantiems vyrams.
Naujausi komentarai