EP patvirtino naujus automobilių projektavimo ir perdirbimo reikalavimus

Praėjusių metų pabaigoje su ES Taryba neformaliai suderintomis taisyklėmis siekiama paspartinti automobilių pramonės perėjimą prie žiedinės ekonomikos modelio, sumažinti automobilių gamybos ir utilizavimo poveikį aplinkai ir padidinti pramonės tvarumą, nurodoma EP pranešime.
Atnaujintos taisyklės įpareigoja naujų automobilių gamintojus juos projektuoti taip, kad būtų galima lengvai pašalinti automobilių dalis, siekiant jas pakeisti, perdirbti, atnaujinti ar pakartotinai panaudoti. Per šešerius metus nuo taisyklių įsigaliojimo bent 15 proc. plastiko, naudojamo automobilių gamybai, turi būti perdirbtas plastikas, o per dešimt metų – bent 25 proc., pažymima taisyklėse. Kartu sutarta, kad bent penktadalis perdirbto plastiko turės atkeliauti iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių arba iš panaudotų automobilių dalių. EP narių dėka numatyta, kad Europos Komisija turės atlikti perdirbto plieno, aliuminio, magnio ir svarbių žaliavų panaudojimo automobilių gamyboje galimybių tyrimą ir pasiūlyti jų panaudojimo tikslus.
Taisyklėmis patikslinami prekybos automobiliais reikalavimai. Įmonės, parduodančios naudotus automobilius, turės būsimiems savininkams pateikti galiojančią automobilio techninės apžiūros pažymą arba dokumentą, įrodantį, kad automobilis nėra netinkamas eksploatuoti. Siekiant sumažinti administracinę naštą privatiems asmenims, šis reikalavimas galios jiems tik tuo atveju, jei automobilio pardavimas vykdomas interneto platformoje arba draudimo bendrovė deklaruoja, kad transporto priemonė visiškai neteko ekonominės vertės.
Po trejų metų nuo taisyklių įsigaliojimo bus išplėsta gamintojų atsakomybė už eksploatavimui netinkamų automobilių surinkimą ir utilizavimą. Be to, po penkerių metų nuo taisyklių įsigaliojimo bus draudžiama eksportuoti eksploatavimui netinkamus automobilius.
„Naujosios taisyklės paskatins automobilių sektoriaus perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Didiname išteklių saugumą, saugome aplinką ir užtikriname tvarumą. Siekiant išvengti sektoriaus perkrovos, naujosiomis taisyklėmis bus nustatyti realūs tikslai, sumažinta biurokratija ir užtikrinta sąžiningesnė konkurencija“, – sakė EP pranešėjas šiuo klausimu Paulius Saudargas.
ES taisyklėms pritarė 437 EP nariai, 112 nepritarė, o 20 susilaikė. Jų įsigaliojimui dar būtinas formalus ES Tarybos pritarimas. ES valstybėms suteikti dveji metai pasiruošti jų įgyvendinimui.
2023 metais ES buvo pagaminta 14,8 mln. naujų automobilių, o 12,4 mln. užregistruota. ES keliuose važinėja beveik 286 mln. automobilių, o 6,5 mln. kasmet tampa nebetinkami naudoti.
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