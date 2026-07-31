ES apkaltino „Temu“ trukdant atlikti jos veiklos tyrimą

Europos Komisija (EK) pranešė 2025 m. gruodžio 2–5 d. atlikusi patikrinimus, apie kuriuos iš anksto nepranešė, siekdama surinkti įrodymų tyrimui, kuriuo aiškinamasi, ar „Temu“ negavo „konkurenciją potencialiai iškraipančių užsienio subsidijų“.
Preliminariu EK vertinimu, per patikrinimą jos patronuojamosios bendrovės „WhaleCo“ patalpose Dubline „Temu“ nevykdė pareigos aktyviai bendradarbiauti keliais su patikrinimu susijusiais klausimais.
„Temu“ ES išvadas atmetė.
Bendrovė pareiškė „visapusiškai bendradarbiavusi ir įvykdžiusi visus Komisijos per patikrinimą pateiktus prašymus“, ir pridūrė išanalizuosianti EK pareiškimą.
Tuo metu EK teigia, kad per patikrinimus „Temu“ nepateikė informacijos apie savo veiklos ES organizavimą ir valdymą bei bendrovės naudojamas informacinių technologijų priemones ir sistemas.
EK taip pat nurodė, kad „Temu“ nepateikė konkrečių apskaitos dokumentų ir kitų įrašų, susijusių su bendrovės veikla ES viduje.
„Šios informacijos nepateikimas neleido Komisijai išnagrinėti informacijos šaltinių, kurie galėjo būti svarbūs jos tyrimui“, – teigiama EK pranešime.
Šie ES kaltinimai susiję tik su 2025 m. gruodį atliktais patikrinimais, o dabar „Temu“ turi teisę pateikti atsakymą į Briuselio iškeltas abejones.
Be to, „Temu“ kategoriškai neigė gavusi nesąžiningų užsienio subsidijų.
„Temu“ yra įsipareigojusi laikytis sąžiningos konkurencijos principų. Bendrovės vykdoma veikla generuoja tvarius pinigų srautus, kurių pakanka jos veiklai Europos Sąjungoje finansuoti“, – teigiama bendrovės pareiškime.
Bendrovė „Temu“ 27 valstybių narių bloke turi apie 130 mln. naudotojų, t. y. beveik trečdalį visų ES gyventojų, ir todėl yra viena didžiausių internetinės prekybos platformų Europoje.
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