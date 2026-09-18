ES biudžeto derybose Latvija sieks finansavimo rytiniam flangui stiprinti

Premjeras nurodė, kad pagal naująjį ES biudžeto modelį sanglaudos, žemės ūkio, vidaus reikalų ir socialinės politikos finansavimas būtų teikiamas iš vieno bendro fondo, o tolesnis lėšų paskirstymas vyktų nacionaliniu lygiu. Dabartiniame pasiūlyme Latvijai numatytas mažsnis bendras finansavimas, o tai, pasak Latvijos vyriausybės, yra nepriimtina.
Ministras pirmininkas pabrėžė, kad Latvijos prašymas dėl papildomo finansavimo paremtas Rusijos keliamomis geopolitinėmis grėsmėmis ir jų poveikiu ES rytinio flango valstybių ekonomikoms. Jis rėmėsi Europos Komisijos (EK) skaičiavimais, pagal kuriuos dėl minėtos grėsmės infliacija rytinėse ES valstybėse narėse buvo 3,7 procentinio punkto didesnė už ES vidurkį, o bendrojo vidaus produkto (BVP) augimas 2022–2023 metais buvo 1,9 procentinio punkto mažesnis, nei prognozuota ES.
Pasak A. Kulbergo, skaičiuojant šį poveikį per septynerių metų laikotarpį, Latvijos ekonominiai nuostoliai siekia apie 7,43 mlrd. eurų. Dėl šios priežasties Latvija derybų metu siekia gauti apie 7 mlrd. eurų papildomų lėšų. Iš viso ES rytinio flango valstybės prašo 54 mlrd. eurų.
A. Kulbergas pažymėjo, kad Latvijos poziciją palaiko Lietuva ir Estija, o paramą taip pat išreiškė Suomija, Lenkija ir Rumunija. Baltijos valstybių siūlymu, rytinis flangas kaip speciali sąlyga jau yra įtraukta į Europos Vadovų Tarybos (EVT) išvadas.
Premjeras pabrėžė, kad papildomas finansavimas Latvijai padėtų padengti neatidėliotinus poreikius, įskaitant žemės ūkį ir „Rail Baltica“ projektą, kuris kariniu požiūriu yra kritiškai svarbus.
Kartu A. Kulbergas pripažino, kad pasiekti susitarimą dėl kito ES daugiametės finansinės programos laikotarpio bus sunku, nes dabartinis biudžeto pasiūlymas yra nepriimtinas kelioms šalims donorėms. Tikimasi, kad bendras susitarimas bus pasiektas šių metų gruodį, o kitas derybų etapas numatytas spalį.
Kaip skelbta anksčiau, EK 2028–2034 metų laikotarpiui pasiūlė maždaug 1,76 trln. eurų biudžetą, pakoreguotą atsižvelgiant į infliaciją 2025 metų kainomis. ES biudžetui reikalingas vieningas visų 27 ES valstybių narių pritarimas.
Džania „taupiosiomis“ vadinamos valstybės narės dabartinį Komisijos pateiktą biudžeto pasiūlymą laiko nepriimtinu.
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