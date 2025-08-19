ES: derybos dėl saugumo garantijų Ukrainai įgauna pagreitį

Kaip pranešama, toks jo komentaras nuskambėjo po to, kai jis surengė virtualų Europos Sąjungos (ES) lyderių susitikimą, skirtą aptarti pirmadienį Vašingtone surengtas derybas dėl Ukrainos.
„Atėjo metas spartinti praktinį darbą, kad būtų įgyvendintos garantijos, panašios į NATO 5-ąjį straipsnį, o Jungtinės Valstijos ir toliau bendradarbiautų“, – pareiškime, paskelbtame po antradienį vykusių nuotolinių pokalbių, cituojamas A. Costa. Jis pridūrė, kad po to telefonu pasikalbėjo su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
NATO sutarties 5-asis straipsnis numato, kad vienos šalies narės užpuolimas laikomas visų užpuolimu. Nors atrodo vis mažiau tikėtina, kad V. Zelenskio reikalavimas dėl visateisės Ukrainos narystės kada nors taps realybe, Europos sąjungininkai ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, regis, diskutuoja apie galimybę suteikti Ukrainai 5-ojo straipsnio tipo saugumo garantijas.
A. Costa sakė, kad vadinamosios Norinčiųjų koalicijos kariniai vadai šią savaitę turėtų susitikti su JAV partneriais, jog nustatytų galimų saugumo garantijų detales. A. Costa akcentavo, kad „ant kortos pastatytas“ ne tik Ukrainos, bet ir Europos saugumas.
Naujausi komentarai