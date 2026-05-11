ES diplomatijos vadovė: aišku, kodėl Putinas nori Schroederio tarpininku

„Jei suteiksime teisę Rusijai mūsų vardu paskirti derybininką, žinote, tai nebūtų labai išmintinga“, – prieš užsienio reikalų ministrų susitikimą Briuselyje žurnalistams teigė ji.
„Gerhardas Schroederis buvo aukšto lygio Rusijos valstybinių įmonių lobistas. Todėl aišku, kodėl Putinas nori, kad jis būtų tas asmuo, jog iš tikrųjų, žinote, jis sėdėtų abiejose stalo pusėse“, – sakė K. Kallas.
V. Putinas pasiūlė ilgametį savo sąjungininką ir draugą, buvusį Vokietijos kanclerį G. Schroederį kaip tarpininką kare Ukrainoje, tačiau ši idėja Berlyne buvo sutikta skeptiškai.
Paklaustas šeštadienį, kas galėtų padėti atnaujinti derybas su Europa, V. Putinas atsakė, kad asmeniškai teiktų pirmenybę G. Schroederiui, kuris Vokietijai vadovavo 1998–2005 metais.
82 metų G. Schroederis išliko artimas Kremliaus lyderiui ilgą laiką po to, kai paliko postą, ir nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, laikėsi atokiau nuo daugumos Vakarų lyderių.
Vokietijos pareigūnai reagavo atsargiai, teigdami, kad „atkreipė dėmesį“ į V. Putino komentarus, tačiau vertina juos kaip dalį „virtinės fiktyvių Rusijos pasiūlymų“, sekmadienį naujienų agentūrai AFP sakė vyriausybės šaltiniai.
Dėl savo pozicijos G. Schroederis tapo prieštaringai vertinama figūra tėvynėje. Jis niekada viešai nepasmerkė invazijos į Ukrainą, todėl neteko kelių privilegijų, paprastai suteikiamų buvusiems kancleriams.
Anksčiau jis užėmė svarbias pareigas Rusijos energetikos projektuose, įskaitant darbą prie „Nord Stream“ dujotiekių ir vietą Rusijos naftos bendrovės „Rosneft“ valdyboje, kurios atsisakė 2022 metais.
Kalbėdama apie platesnį tiesioginio bendravimo su V. Putinu klausimą, K. Kallas pakartojo, kad ES valstybės narės pirmiausia turėtų siekti suderinti tokių derybų tikslus ir sieks tai padaryti per neformalias užsienio reikalų ministrų derybas vėliau šį mėnesį.
„Prieš diskutuodami su Rusija, turėtume tarpusavyje aptarti, apie ką norime su jais kalbėtis“, – sakė K. Kallas.
