ES griežtina taisykles, taikomas „ChatGPT“, „Reddit“ ir „Roblox“

Briuselis taip pat priskyrė „Reddit“ ir „Roblox“ prie „labai didelių“ interneto platformų – šis statusas numato papildomus įsipareigojimus ir priežiūrą.
„ChatGPT“, „Reddit“ ir „Roblox“ veiklai Europos Sąjungoje nuo šiol bus taikomi aukštesni priežiūros ir atskaitomybės standartai, atsižvelgiant į didelį jų poveikį mūsų piliečiams bei visuomenei“, – teigė ES technologijų vadovė Henna Virkkunen.
„Labai didelių“ statusas taikomas platformoms ir paieškos sistemoms, 27 valstybių narių bloke turinčioms daugiau nei 45 mln. aktyvių vartotojų per mėnesį. Europos Komisijos teigimu, „ChatGPT“, „Reddit“ ir „Roblox“ pranešė siekiančios šį slenkstį.
Šios trys įmonės dabar turi per keturis mėnesius įvykdyti papildomus įsipareigojimus pagal Skaitmeninių paslaugų aktą (DSA) – turinio reguliavimo įstatymą, vieną iš pagrindinių ginklų ES teisės arsenale, kurį pastaraisiais metais ES pasitelkia siekdama pažaboti didžiąsias technologijų įmones.
Įsipareigojimai apima „įvertinimą ir mažinimą sisteminės rizikos, kylančios iš jų paslaugų ir algoritminių sistemų, susijusių su neteisėto turinio platinimu, neigiamu poveikiu nepilnamečiams, vartotojų fizinei ir psichinei sveikatai, pagrindinėms teisėms, rinkimų procesams ir visuomenės saugumui“, – teigė Briuselis.
Siekdama įtraukti „ChatGPT“ į DSA reguliavimo sritį, Komisija šią platformą priskyrė paieškos sistemoms.
Lena-Maria Boswald iš Vokietijos technologijų tyrimų centro „Interface“ prieš šios naujienos paskelbimą teigė, kad šis žingsnis sukurs „precedentą“ ir nustatys taisykles visoms didžiosioms DI sistemoms, veikiančioms ES.
„OpenAI“ jau turi rizikos valdymo įsipareigojimus pagal DI aktą, tačiau DSA galėtų išplėsti priežiūros taikymo sritį“, – sakė ji.
Griežtesnė priežiūra taip pat bus taikoma populiariam interneto forumui „Reddit“ ir žaidimų platformai „Roblox“, leidžiančiai žmonėms patiems kurti žaidimus ir dalytis jais su kitais.
Šie sprendimai priimti Europos Sąjungai griežtinant taisyklių taikymą didžiausioms pasaulio skaitmeninėms platformoms, įskaitant daugelį amerikietiškųjų, nepaisant stipraus JAV pasipriešinimo ir grasinimų atsakomaisiais veiksmais.
Neseniai ES nurodė „TikTok“ – vienai iš maždaug 30 kitų sąraše esančių platformų – pakeisti tai, kas, jos nuomone, skatina priklausomybę, kitaip jai bus skiriamos didelės baudos.
O praėjusiais metais 120 mln. eurų bauda buvo skirta Elono Musko socialiniam tinklui „X“ už skaidrumo įsipareigojimų nesilaikymą ir kitus pažeidimus.
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