ES įveda importo mokestį mažoms siuntoms

Remiantis pranešimu spaudai, šis mokestis, dėl kurio penktadienį susitarė Briuselyje susirinkę ES finansų ministrai, yra laikina priemonė, kuri galios iki 2028 m., kai visoms į ES importuojamoms prekėms bus taikomi muitai, neatsižvelgiant į jų vertę.
„Šia laikina priemone reaguojama į tai, kad tokios siuntos šiuo metu įvežamos į ES netaikant muitų, o tai lemia nesąžiningas konkurencijos sąlygas ES pardavėjams, sveikatos ir saugumo pavojus vartotojams, didelį sukčiavimo lygį ir aplinkosaugos problemas“, – sakoma pranešime spaudai.
Pasak Europos Komisijos (EK), 2024 m. į ES buvo importuota 4,6 mlrd. mažos vertės prekių iki 150 eurų, o tai prilygsta daugiau nei 12 mln. siuntų per dieną. Pastaraisiais metais į ES įvežamų mažų siuntų skaičius gerokai išaugo.
Naujasis mokestis greičiausiai paveiks elektroninius prekiautojus, siuntas siunčiančius iš Kinijos, tokius kaip „Shein“, „Temu“ ar „AliExpress“, nes 2024 m. 91 proc. visų elektroninės prekybos siuntų iki 150 eurų atkeliavo iš Kinijos.
Naujosiomis taisyklėmis taip pat siekiama kovoti su sukčiavimu ir vengti atvejų, kuomet muitinės deklaracijose sąmoningai deklaruojama sumažinta importo vertė, kad būtų galima nemokėti muitų. Suklastotos muitinės deklaracijos daro neigiamą poveikį ES įmonėms, kurioms sunku konkuruoti su pigiu importu, nurodė Komisija.
Be to, Komisija argumentuoja, kad muitų lengvatos mažesniems importuojamiems produktams skatina importuotojus išskaidyti didesnius užsakymus į mažesnes pakuotas, o tai sukuria nereikalingas pakavimo atliekas.
Naujausi komentarai