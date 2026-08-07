ES įvedė naujas sankcijas Rusijai

Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai socialiniame tinkle „X“ paskelbė ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas.
„Kiekviena nauja ataka prieš Ukrainą yra dar viena priežastis Europai didinti spaudimą Rusijai. Reaguodama į pastarojo meto Rusijos oro antskrydžių seriją, ES šiandien patvirtino naujus sankcijų sąrašus, į kuriuos įtraukti penki asmenys, susiję su Rusijos kariniu-pramoniniu kompleksu“, – pareiškė ji.
Pasak K. Kallas, kol Rusijos kariuomenė yra įklimpusi mūšio lauke, Maskva vykdo vis intensyvesnę teroro kampaniją prieš civilius gyventojus.
„ES turi toliau didinti spaudimą Rusijai, kol Maskva nutrauks savo karą“, – pabrėžė K. Kallas.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, ketvirtadienį Jungtinės Karalystės vyriausybė įvedė sankcijas Rusijai, nukreiptas prieš SGD tanklaivius ir bankus.
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