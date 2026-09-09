ES padės miestams sugriežtinti trumpalaikės nuomos taisykles

Šie planai bus pristatyti trečiadienį. Europos Komisija išdėstys sąlygas, kuriomis vietos valdžios institucijos galės riboti trumpalaikę nuomą. Tai yra įperkamo būsto paketo dalis siekiant spręsti tai, ką ES vadovė Ursula von der Leyen pavadino socialine krize.
„Slaugytojai, mokytojai ir ugniagesiai neišgali gyventi ten, kur dirba. Studentai meta mokslus, nes negali sumokėti nuomos. Jaunimas atidėlioja šeimų kūrimą“, – praėjusiais metais sakė ji ir pabrėžė, kad ši problema yra Briuselio prioritetas.
Trumpalaikis apgyvendinimas labai populiarus tarp lankytojų, tačiau daugelio populiarių kelionių krypčių gyventojai nepatenkinti, kad vietos žmonės netenka ilgalaikės nuomos butų ir didėja kainos.
Vis daugiau miestų visame pasaulyje nuo Niujorko iki Tokijo ir Barselonos pastaraisiais metais nustatė arba svarstė apribojimus turistų butams. Tačiau apribojimus dažnai lydėjo nuomos paslaugų teikėjų ir turizmo operatorių ieškiniai teismuose, todėl kyla teisinis netikrumas.
Europos Komisijos Įperkamo būsto įstatymu siekiama suteikti miestams teisinę apsaugą ir paaiškinama, kada valdžios institucijos gali imtis veiksmų nepažeisdamos ES bendrosios rinkos taisyklių.
Pagal įstatymo projektą miestams ir kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms bus leidžiama apriboti atostogų būstų nuomą, taip pat trumpalaikės nuomos tikslais parduodamo turto pirkimą vietovėse, laikomose patiriančiomis būsto krizę.
Dokumente išdėstyta, ką reikia atitikti, kad vietovė būtų apibrėžta kaip patirianti krizę. Viena iš sąlygų būtų būsto kainų ir pajamų santykis. Taip pat reikės atsižvelgti į „gyventojų skaičiaus dinamiką“ ir būsimą būsto pasiūlą bei paklausą, tačiau bet kokia priemonė turėtų būti nediskriminacinė, būtina ir proporcinga.
Struktūriniai sprendimai
Teisės aktas neturės įtakos nuomotojams, trumpam laikui nuomojantiems savo pagrindinę gyvenamąją vietą.
Pastaraisiais metais būsto įperkamumas tapo vis didesne problema 27 valstybių bloke. Per pastarąjį dešimtmetį nekilnojamojo turto kainos išaugo 60 proc., nuomos kainos – 20 proc., todėl, pasak Briuselio, milijonams žmonių sunku rasti sau tinkamą būstą.
ES teigimu, tai daugiausia lemia nepakankama būsto pasiūla, tačiau kai kur trumpalaikė nuoma kelia papildomą spaudimą.
Trumpalaikė nuoma sudaro tik apie 1,2 proc. Europos Sąjungos būsto fondo, tačiau, remiantis ES duomenimis, populiariuose kai kurių turistinių vietų rajonuose ši dalis gali siekti net 20 procentų.
Atostogų nuoma „gali duoti svarbios ekonominės ir socialinės naudos, ypač namų ūkiams, kuriems sunku sudurti galą su galu“, tačiau „ji taip pat gali padidinti būsto paklausą kai kuriose vietos būsto rinkose“, – sakoma ES įstatymo projekte.
Vis dėlto nuomos paslaugų teikėjai su tuo ginčijasi.
„Daugumoje miestų teiginys, kad trumpalaikė nuoma skatina būsto paklausą, neatitinka šių įrodymų“, – šį mėnesį laiške Europos Komisijai parašė technologijų lobistų grupė CCIA.
Jame priduriama, kad kai kuriuose miestuose, kuriuose taikomi apribojimai, nuomos ir viešbučių kainos išaugo, taip pat atkreipiamas dėmesys, kad Lisabona neseniai atšaukė kai kuriuos anksčiau įvestus suvaržymus.
„Europos būsto krizei spręsti reikia struktūrinių sprendimų, o įgyvendinant šį įstatymą reikėtų sutelkti dėmesį į būstų pasiūlos didinimą“, – teigė „Airbnb“ atstovas.
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