ES pareigūnė: nėra jokių ženklų, kad Rusija rengtųsi užpulti NATO šalis

„Apskritai Europos tarnybos nemato jokios rizikos, kad Rusija užpultų Europos šalis, ir šis vertinimas nepasikeitė“, – sakė su anonimiškumo sąlyga kalbėjusi pareigūnė.
Kelios JAV žiniasklaidos priemonės pranešė, kad CŽA direktorius Johnas Ratcliffe'as per vizitą Maskvoje mėgino įtikinti Rusiją nepulti. „The Wall Street Journal“ pranešė, kad per kelerius metus Rusija gali bandyti išmėginti NATO, surengdama „ribotą puolimą“.
„Kalbant apie kokią nors grėsmę NATO narėms Europoje, nematome jokio vertinimo, kad šiuo metu tai būtų rengiama“, – pridūrė pareigūnė.
Tačiau, jos teigimu, nėra jokių abejonių, kad „Rusija aktyviai bando sukelti sunkumų mūsų šalims“, nes Europos Sąjunga tvirtai remia Ukrainą nuo pat Rusijos invazijos pradžios 2022 metais.
„Ši Rusijos eskalacija akivaizdi“, – sakė ji.
ES jau seniai kalba apie tai, ką vadina Rusijos hibridiniu karu, ir kaltina Maskvą dėl ilgėjančio incidentų sąrašo – nuo dronų įsiveržimų ir kibernetinių atakų iki dezinformacijos ir politinio kišimosi, o labiausiai pažeidžiamos yra rytinės valstybės narės.
„Matome, kad šie hibridiniai ir nevisiškai hibridiniai išpuoliai tęsiami, ir darome prielaidą, kad jie ir toliau tęsis“, – sakė pareigūnė.
Ketvirtadienį Kremlius pavadino pranešimus apie galimą pasirengimą užpulti Europą „bauginančiomis istorijomis“.
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