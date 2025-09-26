 ES planuoja įvesti didelius muitus plieno importui iš Kinijos

ES planuoja įvesti didelius muitus plieno importui iš Kinijos

2025-09-26 15:30
BNS inf.

Europos Komisija (EK) planuoja artimiausiomis savaitėmis įvesti 25–50 proc. muitus Kinijos plienui ir susijusiems produktams, rašo vokiečių dienraštis „Handelsblatt“, remdamasis Briuselio aukšto rango pareigūnais.

ES planuoja įvesti didelius muitus plieno importui iš Kinijos / Pixabay nuotr.

Europos Komisija šios informacijos kol kas nekomentavo.

Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šį mėnesį sakė, kad Europos Sąjunga (ES), siekianti apsaugoti vidaus gamintojus, pasiūlys naują būdą, kaip riboti plieno importą, nes pasaulinis gamybos pajėgumų perteklius ir toliau daro spaudimą pelno maržoms bei trukdo investuoti į dekarbonizaciją Europos plieno pramonėje.

Ji pridūrė, kad Komisija įves ilgalaikę prekybos priemonę, pakeisiančią dabartines plieno apsaugos priemones, kurių galiojimas pagal pasaulines prekybos taisykles negali būti pratęstas ilgiau nei iki 2026 metų vidurio.

Analitikų prognozėmis, Kinijos plieno eksportas šiemet turėtų pasiekti rekordinį lygį. Jų skaičiavimais, eksportas padidės 4–9 proc. iki maždaug 115–120 mln. metrinių tonų.

Šiame straipsnyje:
Europos sąjunga
Kinija
plienas
muitai

