ES planuoja įvesti didelius muitus plieno importui iš Kinijos

Europos Komisija šios informacijos kol kas nekomentavo.
Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen šį mėnesį sakė, kad Europos Sąjunga (ES), siekianti apsaugoti vidaus gamintojus, pasiūlys naują būdą, kaip riboti plieno importą, nes pasaulinis gamybos pajėgumų perteklius ir toliau daro spaudimą pelno maržoms bei trukdo investuoti į dekarbonizaciją Europos plieno pramonėje.
Ji pridūrė, kad Komisija įves ilgalaikę prekybos priemonę, pakeisiančią dabartines plieno apsaugos priemones, kurių galiojimas pagal pasaulines prekybos taisykles negali būti pratęstas ilgiau nei iki 2026 metų vidurio.
Analitikų prognozėmis, Kinijos plieno eksportas šiemet turėtų pasiekti rekordinį lygį. Jų skaičiavimais, eksportas padidės 4–9 proc. iki maždaug 115–120 mln. metrinių tonų.
Naujausi komentarai