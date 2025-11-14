ES rengia 20-ąjį sankcijų Rusijai paketą

ES vyriausioji diplomatė Kaja Kallas apie šį sprendimą paskelbė po Berlyne vykusio susitikimo su Vokietijos gynybos ministru Borisu Pistoriusu ir kitais kolegomis.
„Karus pralaimi tie, kuriems pirmiems baigiasi pinigai arba kareiviai“, – sakė K. Kallas, pridurdama, kad būtent dėl to „turime toliau sankcijomis daryti spaudimą Rusijai“.
Ji taip pat pagyrė naujausias poveikio priemones, kurias prezidento Donaldo Trumpo vadovaujama JAV vyriausybė pritaikė Rusijos naftos bendrovėms.
„Sankcijos veikia geriau, kai jas taikyti padeda tarptautiniai partneriai“, – sakė buvusi Estijos ministrė pirmininkė.
Kitas ES sankcijų Rusijai paketas bus jau 20-asis. 19-asis paketas įsigaliojo spalio mėnesį ir, kaip ir JAV sankcijos, yra skirtas visų pirma dar labiau sumažinti Rusijos pajamas iš dujų ir naftos pardavimo.
Visiškai importuoti suskystintąsias gamtines dujas (SGD) iš Rusijos bus uždrausta jau 2027 m. – vieneriais metais anksčiau nei buvo planuota iš pradžių.
Be to, finansų sektoriuje bus taikomos papildomos poveikio priemonės, bus apribota Rusijos diplomatų judėjimo laisvė ES teritorijoje.
K. Kallas jokios išsamesnės informacijos apie galimas naujas priemones, numatytas 20-ajame sankcijų pakete, būdama Berlyne nepateikė. Briuselio diplomatų teigimu, sankcijos gali būti taikomos ir kitoms Rusijos energetikos bendrovėms bei laivams, priklausantiems vadinamajai Rusijos šešėliniam laivynui.
Maskva šiuo šešėliniu laivynu naudojasi, kad apeitų Vakarų šalių, remiančių Ukrainą, nustatytą viršutinę rusiškos naftos kainos ribą. Paprastai tuo tikslu pasenę laivai ir įvairūs metodai, skirti paslėpti naftos siuntų kilmę.
