ES skyrė „X“ 120 milijonų eurų baudą

Skirdama pirmąją baudą pagal savo Skaitmeninių paslaugų aktą (SPA) už turinį, Europos Komisija pareiškė, kad nusprendė nubausti socialinį tinklą už skaidrumo taisyklių nesilaikymą, įskaitant, jos vertinimu, apgaulingą mėlynos varnelės dizainą.
ES technologijų vadovė savo ruožtu atmetė JAV kaltinimus, kad ji vykdo cenzūrą dėl sprendimo nubausti „X“.
„Šis sprendimas yra susijęs su „X“ skaidrumu“ ir „niekaip nesusijęs su cenzūra“, žurnalistams sakė už technologijų sritį atsakinga eurokomisarė Henna Virkkunen.
„Jei laikotės mūsų taisyklių, baudos negaunate – viskas taip paprasta“, – sakė ji.
