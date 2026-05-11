ES sutarė dėl ilgai atidėliotų sankcijų Izraelio naujakuriams

Tai tapo įmanoma, kai, Vengrijoje pasikeitus vyriausybei, baigėsi kelis mėnesius trukęs iniciatyvos blokavimas.
„Tai padaryta. Europos Sąjunga šiandien pritaiko sankcijas pagrindinėms Izraelio organizacijoms, kaltoms dėl ekstremistinės ir smurtinės Vakarų Kranto kolonizacijos rėmimo, taip pat jų lyderiams“, – socialiniuose tinkluose rašė Prancūzijos užsienio reikalų ministras Jeanas-Noelis Barrot.
„Šie patys rimčiausi ir netoleruotini veiksmai turi būti nedelsiant nutraukti“, – pabrėžė jis.
Šį žingsnį, kuriuo reaguojama į didėjantį smurtą ir gyvenviečių plėtrą Izraelio okupuotame Vakarų Krante, stabdė buvęs Vengrijos ministras pirmininkas Viktoras Orbanas.
Tačiau nacionalistų lyderio ir Izraelio sąjungininko nušalinimas, į valdžią atėjus jo varžovui Peteriui Magyarui (Pėteriui Madjarui), regis, atvėrė kelią veto atšaukimui.
ES pareigūnai teigė, kad į juodąjį sąrašą bus įtraukti septyni naujakuriai arba jų organizacijos. Blokas taip pat sutarė taikyti sankcijas palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ atstovams.
Okupuotame Vakarų Krante nuo karo Gazos Ruože pradžios 2023 metų spalį kone kasdien vyksta smurtas, kuriame dalyvauja Izraelio kariai ir naujakuriai.
Nuo karo su Iranu pradžios vasario 28-ąją okupuotame Vakarų Krante padaugėjo mirtinų Izraelio naujakurių išpuolių, teigia palestiniečių pareigūnai ir Jungtinės Tautos (JT).
Nors ES žengia į priekį dėl sankcijų Izraelio naujakuriams, tarp valstybių narių vis dar nėra sutarimo imtis tolesnių veiksmų prieš Izraelį, pavyzdžiui, apriboti prekybos ryšius.
Kelios šalys siekia uždrausti produktus iš Izraelio nausėdijų Vakarų Krante.
„Darbas dėl prekybos priemonių, taikomų produktams iš nelegalių nausėdijų, juda į priekį“, – sakė vienas ES diplomatas.
Izraelis savo ruožtu pasmerkė ES sprendimą įvesti naujas sankcijas, teigdamas, kad žydai turi teisę apsigyventi okupuotame Vakarų Krante.
„Europos Sąjunga savavališkai ir politiškai nusprendė įvesti sankcijas Izraelio piliečiams ir subjektams dėl jų politinių pažiūrų ir be jokio pagrindo“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbė užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras.
„Izraelis gynė, gina ir toliau gins žydų teisę apsigyventi mūsų tėvynės širdyje“, – teigė jis.
