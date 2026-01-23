ES turi rimtų abejonių dėl Trumpo Taikos tarybos

„Turime rimtų abejonių dėl daugelio Taikos tarybos chartijos elementų, susijusių su jos taikymo sritimi, valdymu ir suderinamumu su JT (Jungtinių Tautų) Chartija“, – po Europos Sąjungos (ES) lyderių susitikimo Briuselyje sakė EVT pirmininkas.
„Esame pasirengę bendradarbiauti su JAV įgyvendinant išsamų Gazos taikos planą, o Taikos taryba, kaip pereinamojo laikotarpio administracija, atliktų savo misiją“, – teigė jis.
Nuolatinė narystė Taikos taryboje, prie kurios prisijungti pakviesti prieštaringai vertinami valstybių lyderiai, kainuoja 1 mlrd. dolerių (0,86 mlrd. eurų).
Nors taryba iš pradžių buvo sumanyta prižiūrėti Gazos Ruožo atstatymą, jos chartija, atrodo, neapriboja vaidmens tik šia palestiniečių teritorija. Panašu, kad ji siekia konkuruoti su JT.
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas po viršūnių sutikimo žurnalistams sakė, kad jo šalis atmetė kvietimą dalyvauti organizacijoje.
Ketvirtadienį Šveicarijos slidinėjimo kurorte Davose vykusiame Pasaulio ekonomikos forume D. Trumpas pristatė naująją Taikos tarybą, o scenoje prie jo prisijungė 19 šalių lyderiai ir pareigūnai, kad pasirašytų tarptautinių konfliktų sprendimo institucijos chartiją.
Pagrindinės JAV sąjungininkės, įskaitant Prancūziją ir Jungtinė Karalystė (JK), išreiškė abejonių dėl Taikos tarybos.
Londonas išreiškė susirūpinimą dėl D. Trumpo kvietimo Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, kuris beveik prieš ketverius metus pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.
Prancūzija pareiškė, kad tokia chartija, kokia ji yra šiuo metu, yra nesuderinama su tarptautiniais įsipareigojimais, ypač susijusiais su jos naryste JT.
