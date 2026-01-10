ES vadovė: Europa palaiko Irano protestuotojus

„Teherano gatvėse ir viso pasaulio miestuose aidi laisvės reikalaujančių Irano moterų ir vyrų žingsniai“, – internete paskelbė ES vadovė.
Politikė pabrėžė laisvę kalbėti, burtis, keliauti ir, svarbiausia, laisvai gyventi bei patikino, kad Europa visiškai palaiko protestuotojus.
„Mes vienareikšmiškai smerkiame smurtinį šių teisėtų demonstracijų malšinimą“, – nurodė U. von der Leyen ir perspėjo, kad už tai atsakingi asmenys bus prisimenami kaip stovėję neteisingoje istorijos pusėje.
Iraną apėmę protestai šeštadienį artėja prie dviejų savaičių ribos, šalies vyriausybei pripažįstant tebesitęsiančias demonstracijas.
Irane neveikiant internetui ir atjungus telefono ryšį, vertinti demonstracijas iš užsienio tapo sunkiau. Tačiau žuvusiųjų per protestus skaičius išaugo iki mažiausiai 72, o dar daugiau nei 2,3 tūkst. žmonių buvo sulaikyti, teigia JAV įsikūrusi organizacija HRANA. Irano valstybinė televizija praneša apie nukentėjusius saugumo pajėgų narius, tuo pačiu bandydama sudaryti įspūdį, kad šalis yra kontroliuojama.
Aukščiausiasis lyderis ajatola Ali Khamenei (Ali Chamenėjus) užsiminė apie artėjantį susidorojimą, nepaisydamas JAV įspėjimų. Teheranas šeštadienį sugriežtino savo grasinimus – Irano generalinis prokuroras Mohammadas Movahedi Azadas (Mohamadas Movahedis Azadas) įspėjo, kad bet kas, dalyvaujantis protestuose, bus laikomas „Dievo priešu“, o toks kaltinimas užtraukia mirties bausmę. Irano valstybinės televizijos transliuotame pareiškime teigiama, kad su tuo bus apkaltinti net ir tie, kas „padeda riaušininkams“.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) taip pat išreiškė paramą protestuotojams.
„Jungtinės Valstijos palaiko drąsius Irano žmones“, – šeštadienį socialinėje platformoje „X“ rašė M. Rubio.
