ES vadovė žada naują „karščio bangų planą“

Skaitydama pranešimą Europos Parlamente Strasbūre, U. von der Leyen teigė, kad Europos ateitis priklauso nuo to, kaip ji susitvarkys su dviem iššūkiais – klimato kaita ir dirbtiniu intelektu.
„Ši vasara negali pasikartoti. Todėl netrukus pristatysime ir Europos karščio bangų planą“, – sakė EK pirmininkė įstatymų leidėjams metiniame pranešime apie ES padėtį.
„Mums reikia geresnių ankstyvojo įspėjimo sistemų ir geresnės parengties sveikatos apsaugos srityje. Mums reikia pritaikyti miestus ir juos vėsinti. Ir privalome paremti pažeidžiamiausius žmones“, – kalbėjo ji.
Dėl klimato kaitos kilusios kelios ir viena po kitos ėjusios vasaros karščių bangos Europoje nulėmė daugiau kaip 30 tūkst. perteklinių mirčių ir dideles teritorijas apėmusią sausrą.
Nuo birželio vidurio daugiau nei tūkstantis miškų gaisrų ES nuniokojo apie 540 tūkst. hektarų žemės – tai daugiau nei dvigubai didesnis plotas už Liuksemburgą. Dėl to šimtai tūkstančių žmonių, ypač Ispanijoje ir Prancūzijoje, buvo priversti palikti savo namus.
Visame žemyne buvo fiksuojami temperatūros rekordai, karščiai sukėlė pavojingus gaisrus net tose vietovėse, kurios paprastai būna vėsios ir drėgnos, pavyzdžiui, Belgijoje ir Škotijoje.
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