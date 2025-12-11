ES valstybės panaikino kliūtį naudoti Rusijos turtą paskolai Ukrainai

Tai reiškia, kad tokios šalys kaip Vengrija negalės vetuoti būsimų ES sprendimų dėl sankcijų, pratęsiančių dabartinį Rusijos turto bloke įšaldymą.
Pagal ketvirtadienį „didžiosios daugumos“ 27 ES valstybių ambasadorių sutartą pasiūlymą, įšaldymas galiotų „iki Rusijos agresijos pabaigos“, sakė ES diplomatas.
Šiuo metu ES laikomas Rusijos turtas yra blokuojamas pagal sankcijų mechanizmą, kurį reikia atnaujinti kas pusmetį. Tai neleidžia planuotai panaudoti Rusijos turto ilgalaikėms paskoloms Ukrainai finansuoti.
Norėdamos įšaldyti pinigus neribotam laikui, valstybės narės remiasi teisiniu straipsniu, leidžiančiu priimti atitinkamas priemones didelių ekonominių sunkumų atveju kvalifikuota balsų dauguma – pritarus bent 15-ai iš 27 ES valstybių narių, atstovaujančių 65 proc. bloko gyventojų.
Teisiniame tekste sakoma, kad Rusijos karas Ukrainoje kelia didelių ekonominių iššūkių. Todėl, siekiant apriboti žalą ES ekonomikai, būtina skubiai užkirsti kelią lėšų perdavimui Rusijai.
Reglamentas turėtų būti patvirtintas prieš kitą savaitę Briuselyje vyksiantį ES viršūnių susitikimą.
Vėliausiai iki to laiko plano rėmėjai, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą, tikisi įtikinti ir Belgijos ministrą pirmininką Bartą De Weverį paremti siūlomą paskolų schemą. Nesutikus Belgijai, kurioje didžiąją dalį Rusijos lėšų laiko „Euroclear“, schemos įgyvendinimas laikomas itin sudėtingu. „Euroclear“ valdo apie 185 mlrd. eurų iš viso 210 mlrd. eurų vertės Rusijos turto, laikomo ES.
Belgijos vyriausybė iki šiol blokavo planą dėl jai veikiausiai iškilsiančių teisinių ir finansinių rizikų. Ji ypač baiminasi, kad Maskva gali imtis atsakomųjų veiksmų prieš Europos privačius asmenis ir įmones, pavyzdžiui, nusavindama jų turtą Rusijoje.
B. De Weveris nustatė tris sąlygas, kad Belgija sutiktų. Jis reikalauja garantijų, kad visos galimos rizikos bus paskirstytos valstybėms narėms ir nuo pat pradžių bus užtikrintos pakankamos finansinės garantijos bet kokiems įsipareigojimams įvykdyti.
Pagal ES siūlomą sudėtingą schemą „Euroclear“ paskolintų pinigus ES, kuri savo ruožtu juos paskolintų Kyjivui. Ukraina grąžintų lėšas tik tada, kai Rusija atlygintų Kyjivui už padarytą žalą.
Europos Komisija tvirtino, kad įdiegs „trijų pakopų gynybą“, kuri reikštų, kad „nėra scenarijaus“, pagal kurį „Euroclear“ negalėtų gauti pinigų, jei prireiktų juos grąžinti Rusijai.
Vengrija jau sukritikavo šį žingsnį pareiškusi, kad prieštarauja „precedento neturinčiam sprendimui pratęsti sankcijas remiantis neteisingu teisiniu pagrindu, kad būtų apeitas sprendimų priėmimas visais balsais“.
Naujausi komentarai