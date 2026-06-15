Estija „karantinuos“ iš Rusijos serverių siunčiamus elektroninius laiškus

„Aš nusprendžiau, kad nuo šių metų rugpjūčio 31 d. – Rusijos kariuomenės pasitraukimo iš Estijos metinių – iš Rusijos serverių, t. y. iš adresų su galūne „.ru“, siunčiami elektroniniai laiškai nebepasieks viešojo sektoriaus institucijų be papildomų saugumo patikrinimų“, – sekmadienį pareiškė ministrė.
„Priežastis yra tai, kad nuo 2022 metų padaugėjo iš šių adresų siunčiamų elektroninių laiškų, kuriuose yra realių kibernetinių grėsmių. El. pašto adresai su galūne „.ru“ kelia didelę kibernetinę grėsmę. Yra rimtas pavojus, kad jie naudojami įsilaužimui į asmenines duomenų bazes“, – pridūrė ministrė.
„Iš anksto pranešame, kad el. laiškai su galūne „.ru“ nebebus tiesiogiai siunčiami į Estijos valstybės tarnautojų pašto dėžutes, o bus papildomai tikrinami. Praktiškai tai reiškia, kad jie bus perkelti į karantiną, o kiekvienas pareigūnas galės juos atidaryti iš karantino pagal savo institucijos taisykles“, – pirmadienį portalui sakė ji.
Anot ministrės, kai laiškas iš Rusijos serverio patenka į vadinamąjį karantiną, gavėjas gauna pranešimą ir turi jį atidaryti laikydamasis saugumo atsargumo priemonių bei nuspręsti, kaip elgtis toliau.
Pasak jos, vyriausybinėse institucijose karantino mechanizmas jau egzistuoja, ir elektroniniai laiškai, kurie pagal kitus kriterijus laikomi įtartinais, jau nukreipiami ten. Dabar elektroniniai laiškai, siunčiami iš Rusijos serverių, tiesiog bus įtraukti į tuos kriterijus.
„Karantinas jau naudojamas. Visas viešasis sektorius, visas valstybinis sektorius, veikia už kibernetinio skydo“, – pabrėžė ji.
Tai, be abejo, reikš, kad atsakyti į tokius elektroninius laiškus užtruks ilgiau nei į žinutes, siunčiamas iš saugesnių serverių, pridūrė ministrė.
Jos teigimu, vietos savivaldos institucijos turės pačios nuspręsti, ar sekti centrinės valdžios pavyzdžiu.
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