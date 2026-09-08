Estija neatskleidžia Donaldo Trumpo jaunesniojo vizito priežasčių

Transliuotojui ETV vizitą komentavęs M. Tsahkna nenorėjo kalbėti apie vizito tikslą ir tepasakė, kad gavęs amerikiečių kvietimą turėjo galimybę dalyvauti kazino bendrovės „Studioworks“ Europos Sąjungos namuose surengtoje privačioje vakarienėje.
„Atvirai kalbant, tai buvo labai įdomus susitikimas. Pamatyti labai įtakingo asmens, nors ir ne aktyvaus politiko, požiūrį į mus“, – sakė jis.
Anot užsienio reikalų ministro, vakarienės metu nebuvo aptariamas nei kazino verslas, nei verslas apskritai.
Interviu laidai „Valisilm“ M. Tsahkna teigė, kad su Donaldo Trumpo vyriausiuoju sūnumi, be kita ko, buvo aptarta Ukraina, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
„Paliksiu jo komentarus ten, kur jie buvo“, – sakė ministras.
Paklaustas, kaip D. Trumpas jaunesnysis galėjo apsilankyti Estijoje nežinant visuomenei, ministras atsakė: „Na, mes žinome, ką jis darė, tačiau šiuos klausimus reikėtų užduoti vizitą organizavusiems žmonėms. Mano temos buvo susijusios su saugumo ir ekonomikos politika – tokia yra situacija.“
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