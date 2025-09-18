 Estija nutrauks bet kokį gamtinių dujų importą iš Rusijos

Estija nutrauks bet kokį gamtinių dujų importą iš Rusijos

2025-09-18 14:35
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Estijos vyriausybė ketvirtadienį vyriausybė nusprendė nuo 2026 metų nutraukti bet kokio pavidalo gamtinių dujų importą iš Rusijos.

Estija nutrauks bet kokį gamtinių dujų importą iš Rusijos
Estija nutrauks bet kokį gamtinių dujų importą iš Rusijos / Asociatyvi Scanpix nuotr.

Užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna (Margusas Cachna), pristatęs vyriausybei pasiūlymą tęsti ir griežtinti nacionalines sankcijas Rusijai, pabrėžė, jog to pagrindinis tikslas – visiškai uždrausti suskystintų gamtinių dujų (SGD) importą iš šalies agresorės.

„Šiuo metu leidžiama pirkti ir importuoti SGD iš Rusijos, jei jos nenaudojamos skirstymo tinkle. Įsigaliojus pakeitimui, importo draudimas bus taikomas ir SGD“, – sakė ministras.

Suomija, Latvija taip pat apribojo SGD importą iš Rusijos įvairiais mechanizmais, įskaitant sienų uždarymą ir įstatyminius draudimus, o Lietuva jų seniai atsisakė.

Estija nusprendė palaipsniui visiškai atsisakyti rusiškų gamtinių dujų 2022-ųjų pavasarį.

Šiame straipsnyje:
Estija
Rusija
dujos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų