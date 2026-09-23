Estijoje netrukus bus dislokuota nauja JAV karių pamaina

Apie tai skelbia estų transliuotojas ERR.
„Jungtinės Valstijos mus informavo, kad, peržiūrėjus pajėgų rotaciją, JAV pajėgos liks Estijoje. Kitaip tariant, artimiausiu metu atvyks nauja rotacija, ir tai yra labai pozityvi žinia“, – sakė M. Tsahkna.
Šis pranešimas paskelbtas po to, kai vasaros pradžioje buvo išvesta didžioji dalis anksčiau Estijoje dislokuoto JAV dalinio.
M. Tsahkna teigė, kad Vašingtonas patikino Estiją, jog nėra pagrindo nerimauti dėl regiono saugumo.
„Pateikėme visą virtinę argumentų, kodėl tolesnis JAV pajėgų buvimas Baltijos šalyse ir Lenkijoje yra būtinas siekiant užtikrinti stabilumą, taiką bei atgrasymą“, – sakė jis.
„JAV kariai Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje garantuoja mūsų saugumą, taip pat siunčia labai aiškią žinią Rusijai, kad ji neturėtų puoselėti jokių agresijos minčių“, – pridūrė užsienio reikalų ministras.
Kaip rašė BNS, prezidentas Gitanas Nausėda išvakarėse pranešė, kad nauja Jungtinių Valstijų karių rotacija yra pakeliui į Lietuvą.
Šalies vadovo teigimu, kol kas nėra iki galo aiškus JAV karių skaičius, tačiau jis nebus mažesnis nei anksčiau.
Šiuo metu Jungtinės Valstijos peržiūri šalies karių buvimą Europoje. Lietuvoje rotaciją šią vasarą baigė daugiau nei tūkstantis amerikiečių karių.
Naujausi komentarai