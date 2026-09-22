Estijoje populiarėja „pasienio turizmas“, lankytojai domisi įtvirtinimais

Neseniai įrengta pasienio infrastruktūra, įskaitant Baltijos gynybos linijos įtvirtinimus ir „drakonų dantimis“ vadinamas prieštankines kliūtis, traukia vis daugiau lankytojų.
Tolimame Estijos pietrytiniame krašte istoriniu požiūriu savitas Setumos regionas jau įtrauktas į turizmo žemėlapį, tačiau iki šiol dauguma lankytojų norėjo susipažinti su tenykšte kultūra. Tačiau daugelis turistų dabar taip pat nori pamatyti naujai atnaujintą pasienio infrastruktūrą.
Vietos gidė ir kelionių organizatorė Helen Alume sakė, kad pastaruoju metu pastebėjo smarkiai išaugusį susidomėjimą šiais aspektais.
„Ypač šią vasarą man teko šiek tiek pakeisti ekskursijos maršrutą. Žmonių susidomėjimas šia konkrečia tvora yra labai didelis. Mes nuvykome apžiūrėti tvorą iš pagarbaus atstumo, nes žinau, kaip arti leidžiama prieiti. Taip pat kalbėjome apie gynybinius griovius ir parodėme jiems „drakonų dantis“, – sakė ji.
Netoli Meremajės kaimo, vos už poros kilometrų nuo sienos su Rusija, privačioje žemėje buvo iškasti stabdymo grioviai ir gynybinis pylimas. Ši zona vis labiau tampa turistų traukos objektu, kurį ypač užsienio lankytojai nori pamatyti savo akimis.
„Žmonės ateina ir klausia, kur galėtų nuvykti pamatyti šiuos gynybinius griovius, ar gali priartėti prie sienos ir ar įmanoma pamatyti šią infrastruktūrą. Iš tiesų gauname tokių klausimų, ir žinau, kad kai kurie žmonės nueina pažiūrėti patys. To neišvengsi, ir manau, kad šiandien tai yra atrakcija“, – sakė netoliese esančio ūkio savininkė Kaidi Kerdt.
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