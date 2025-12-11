 Estijos parlamentas priėmė 2026-ųjų valstybės biudžetą

Estijos parlamentas priėmė 2026-ųjų valstybės biudžetą

2025-12-11 10:55
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Estijos parlamentas (Riigikogu) 2026 metų valstybės biudžeto įstatymą ir 2026–2029 metų valstybės biudžetų strategiją.

Estijos parlamentas priėmė 2026-ųjų valstybės biudžetą / Scanpix nuotr.

Įstatymui pritarė 51 parlamentarai, o 37 balsavo prieš.

2026-ųjų iždo įstatyme numatytos apytikriai 18,6 mlrd. eurų įplaukos, 19,5 mlrd. eurų išlaidos, 4,5 proc. tikėtino bendrojo vidaus produkto (BVP) deficitas.

Palyginti su šių metų biudžetu, įplaukos kitąmet turėtų didėti 4,8 proc., išlaidos – 7,1 procento.

Siekiant stiprinti Estijos gynybos pajėgumus, pagal NATO kriterijus 2026 metais gynybai bus skirta suma, atitinkanti mažiausiai 5 proc. BVP – tai yra 844,5 mln. eurų daugiau nei šiais metais.

Mokesčių įplaukos į valstybės biudžetą mažės 780 mln. eurų dėl fiksuoto 700 eurų neapmokestinamojo pajamų minimumo nustatymo ir atsisakius planuoto pajamų mokesčio tarifo padidinimo dviem procentiniais punktais. Mokesčių našta mažės nuo 36,6 proc. iki 35,2 procento.

Šių metų Estijos biudžeto įstatyme numatytas 3 proc. BVP ribinis deficitas, 3,3 proc. BVP išlaidos gynybai.

