Estijos premjeras: neturime jokios priežasties mažinti spaudimą Rusijai

Pasak K. Michalo, Maskva nepakeitė nė vieno iš savo pradinių tikslų – Kremlius vis dar siekia užimti visą Ukrainos teritoriją ir perrašyti Europos saugumo architektūrą.
„Neturime jokios priežasties mažinti spaudimą Rusijai. Priešingai – reikia spausti pedalą iki dugno ir turėti daugiau drąsos“, – pabrėžė K. Michalas ir kartu pažymėjo, kad karas laimimas ne tik mūšio lauke, bet ir finansiniais ištekliais.
Jis kritikavo politinių procesų tempą Europos Sąjungoje (ES) ir nurodė, kad ES per lėtai juda į priekį plėtros klausimu. Jis pabrėžė, kad Ukraina aktyviai įgyvendina reformas, siekdama paspartinti stojimo procesą, o Moldova ir kelios kitos šalys taip pat užtikrintai pasirinko europinį kelią.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, Vokietijos užsienio reikalų ministras Johannas Wadephulas gruodžio 4 d. paskelbė, kad ES toliau didina spaudimą Rusijai ir kad netrukus bus baigtas 20-ojo sankcijų Rusijos Federacijai paketo derinimas.
