Estijos prezidente išrinkta Ulle Madise

U. Madisė buvo išrinkta pirmajame balsavimo rate, užsitikrinusi 71 parlamento nario balsą ir viršijusi reikalaujamą 68 balsų minimumą.
Septyni biuleteniai buvo tušti, nė vienas nebuvo pripažintas negaliojančiu.
Nacionalinė rinkimų komisija U. Madise kandidate į prezidentus įregistravo rugpjūčio 25 dieną. Pirmajam balsavimo ratui ją iškėlė 75 Riigikogu nariai.
Balsavime iš viso dalyvavo 78 parlamento nariai.
U. Madise padėkojo už palaikymą ir pasitikėjimą. „Padarysiu viską, ką galiu, kad pateisinčiau šį pasitikėjimą!“ – sakė ji.
Posėdžio pradžioje kandidatė į prezidentus pasakė kalbą, kurioje pabrėžė, kad reikia kur kas daugiau pasitikėjimo. „Mums visiems, savo gyvenime. Nenorėkime, kad kas nors iš viršaus diktuotų, kaip turėtume gyventi, mąstyti ir jausti. Nėra nei tiesa, nei įmanoma, kad valstybė geriausiai žino, kaip gyventi ir kvėpuoti, arba kaip imtis naujų sumanymų. Iniciatyvą supranta tie, kurie jos imasi“, – sakė U. Madise.
„Estija yra visos Europos, visų laisvųjų Vakarų saugumo priešakinėse linijose. Ši linija laikosi, nes mūsų pirmtakai turėjo išminties atkurti nepriklausomybę, pasivyti laisvąjį pasaulį ir sukurti saugią valstybę be korupcijos. Jie turėjo viziją ir išradingumo nukreipti Estiją į Europos Sąjungą ir NATO – ne tam, kad tiesiog egzistuotų, bet kad aktyviai kurtų bendrą ateitį“, – pabrėžė U. Madise.
Savo kalbos pabaigoje ji sakė: „Su nuoširdžiu dėkingumu ir pilietiniu pasididžiavimu stebiu ir klausausi mūsų policijos pareigūnų, gynybos pajėgų narių, diplomatų ir valstybės veikėjų. Ačiū jiems! Jaučiu didelę pagarbą, jaučiu atsakomybę prieš mūsų žmones ir atsakomybę už Estiją. Esu tikra, kad kartu galime padaryti Estiją puikesnę, laimingesnę ir stipresnę. Esu pasirengusi prisiimti valstybės vadovo atsakomybę, jei jūs, gerbiami Rygikogo nariai, man ją patikėsite. Ačiū!“
Nacionalinė rinkimų komisija U. Madise kandidate į prezidentus įregistravo rugpjūčio 25 dieną. Pirmajam balsavimo ratui ją iškėlė 75 Rygikogo nariai.
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