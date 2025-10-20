Estijos savivaldos rinkimus laimėjo Centro partija

Skelbiama, kad Taline už Centro partiją balsavo 21,1 proc. rinkėjų. Tačiau jai pritrūko trijų mandatų, kad būtų suformuota vienpartinė sostinės valdžia.
Tai atveria duris Jevgeni Ossinovski vadovaujamai Socialdemokratų partijai (SDE), surinkusiai 9,9 proc. balsų, suformuoti keturių partijų koaliciją ir vėl nustumti centristus į opoziciją.
Pasak J. Ossinovski, kuris taip pat eina Talino mero pareigas, socialdemokratai po rinkimų stengiasi suformuoti naują miesto valdžią be Centro partijos, kurią remia vietos rusų bendruomenė.
Jis pažymėjo, kad teoriškai įmanoma, jog Reformų partija, gavusi 10 proc. balsų, bei opozicinė partija „Isamaa“, surinkusi 18,6 proc. balsų ir užėmusi antrą vietą, gali norėti formuoti vyriausybę kartu su Centro partija.
Tačiau J. Ossinovski pridūrė, kad Reformų partijos kandidatė į merus Maris Lauri patvirtino, jog pritaria tam, kad Estijos sostinės valdžia būtų formuojama be centristų.
Įnirtinga rinkimų kova vyko Tartu, kur balsai buvo skaičiuojami iki 1 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku.
Dabartinis Tartu meras iš Reformų partijos Urmas Klaasas pripažino pralaimėjimą „Isamaa“.
Rusijos pasienyje esančioje Narvoje rinkimus laimėjo buvusio centristo Mihhailo Stalnuhhino piliečių sąrašas, surinkęs 35,2 proc. balsų ir užsitikrinęs 12 vietų miesto taryboje.
Sekmadienį vykę vietos valdžios rinkimai buvo pirmieji, kuriuose negalėjo balsuoti Europos Sąjungos (ES) pilietybės neturintys gyventojai.
Anksčiau šiais metais Estijos parlamentas patvirtino konstitucijos pataisą, pagal kurią iš ES pilietybės neturinčių rezidentų bus atimta teisė balsuoti savivaldos rinkimuose.
Ši konstitucijos pataisa buvo priimta reaguojant į susirūpinimą saugumu, Rusijai 2022-ųjų vasarį pradėjus karą prieš Ukrainą. Nuo pat rusų invazijos į Ukrainą pradžios Estija tvirtai remia Kyjivą.
Baimindamosi užsienio kišimosi įvairios estų partijos siūlė neleisti balsuoti rusams ir baltarusiams, taip pat – kai kuriais atvejais – pilietybės neturintiems Estijoje gyvenantiems asmenims.
1,3 mln. gyventojų turinčioje Estijoje leidimą gyventi turi beveik 80 tūkst. Rusijos piliečių. Šalyje taip pat yra beveik 60 tūkst. pilietybės neturinčių asmenų.
Naujausi komentarai