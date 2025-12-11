Estijos teismas prorusiškam politikui skyrė keturioliką metų kalėjimo bausmę už išdavystę

Harju apygardos teismas nustatė, kad A. Petersonas ir jo bendrininkas Dmitrijus Rootsas, abu Estijos piliečiai, „padėjo Rusijos Federacijos įtakos operacijoms prieš Estiją“.
D. Rootsas, kuriam buvo skirta 11 metų laisvės atėmimo bausmė, informavo A. Petersoną apie Rusijos susidomėjimą susitikti ir bendradarbiauti su politine partija, siekiančia formuoti diskusijas Estijoje, artimoje Ukrainos sąjungininkėje.
Tai paskatino suplanuoti susitikimą, kuris, teismo teigimu, „būtų atvėręs galimybę slapta daryti įtaką sprendimams Estijos politiniame kraštovaizdyje“.
„Estijos teisėsauga nenuilstamai dirba, kad užtikrintų, jog Kremliaus ardomoji veikla žlugtų“, – reaguodamas į sprendimą socialiniame tinkle „X“ paskelbė Estijos užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna.
Buvęs pasienietis A. Petersonas buvo vienas iš partijos KOOS („Kartu“), kuri ragino pasitraukti iš NATO, sumažinti gynybos išlaidas ir išsaugoti sovietmečio paminklus Estijoje, įkūrėjų.
Jis niekada nebuvo išrinktas į valstybines pareigas, tačiau nacionaliniuose ir Europos Parlamento rinkimuose surinko nemažai balsų.
Kartu su D. Rootsu jis taip pat buvo apkaltintas išdavyste už bandymą įkurti civilinės gynybos organizaciją, tačiau tai buvo padaryta be Rusijos nurodymų.
Teismas taip pat nustatė, kad A. Petersonas dalyvavo Rusijos organizuotose kelionėse į okupuotas Ukrainos teritorijas.
Būdamas ten, jis įrašė vaizdo įrašus, kuriais siekė paskatinti „Vakarų ir Europos auditoriją nustoti remti Ukrainą“, palaikydamas „Rusijos nacionalinius interesus“. Visa tai jis paskelbė socialiniuose tinkluose.
Rusija padengė A. Petersono kelionės išlaidas, o jis pasirodė keliuose prorusiškuose kanaluose kaip kandidatas į Estijos parlamentą.
Ekskursiją iš dalies koordinavo Rusijos pilietis Andrejus Andronovas, kuris ketvirtadienį taip pat buvo nuteistas kalėti 11 metų.
Teismas visiems trims skyrė tūkstantines baudas.
Jie turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą.
