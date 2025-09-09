Etiopijoje atidaryta didžiausia Afrikos užtvanka

Etiopijai per Nilo upės intaką nutiesta Didžioji Renesanso užtvanka (GERD) yra istorinio masto nacionalinis projektas ir retas visuomenę vienijantis simbolis šalyje, kurią drasko nesibaigiantys vidaus konfliktai.
Naujausiais Italijos statybos įmonės „Webuild“ duomenimis, užtvankos aukštis yra 170 metrų, o ilgis per Mėlynąjį Nilą netoli Sudano sienos siekia beveik du kilometrus.
Ši milžiniška keturių milijardų dolerių vertės struktūra yra sukonstruota taip, kad joje tilptų 74 milijardai kubinių metrų vandens ir ji galėtų pagaminti 5 150 megavatų elektros energijos, t. y. daugiau nei dvigubai tiek, kiek šiuo metu pagaminama Etiopijoje.
Todėl, nors ši užtvanka ir nepatenka į didžiausių pasaulyje užtvankų dešimtuką, pagal galingumą tai yra didžiausias tokio pobūdžio objektas Afrikoje.
„GERD į istoriją įeis kaip didelis ne tik Etiopijos, bet ir visų juodaodžių pasiekimas“, – kalbėdamas per atidarymo ceremoniją, kurioje dalyvavo regiono lyderiai, įskaitant Kenijos prezidentą Williamą Ruto ir Somalio prezidentą Hassaną Sheikh Mohamudą, sakė Abiy Ahmedas.
„Kviečiu visus juodaodžius aplankyti užtvanką. Ji rodo, kad mes, juodaodžiai, sugebame įgyvendinti visus savo planus“, – sakė Abiy Ahmedas, kuris šį projektą pavertė kertiniu savo valdžios akmeniu.
Tačiau kaimynystėje esantis Egiptas, kuris iš Nilo semia 97 proc. savo vandens, jau seniai smerkia šį projektą, o šalies prezidentas Abdelis Fattahas al Sisi pavadino jį „egzistencine grėsme“ ir pažadėjo imtis visų tarptautinėje teisėje numatytų priemonių savo vandens saugumui apginti.
„Kalbant apie žemupyje esančias šalis, Etiopija pasiekė, kad GERD būtų puikus pavyzdys juodaodžiams. Tai neturės jokios įtakos jūsų vystymuisi“, – ceremonijoje sakė Abiy Ahmedas.
„Daugiau ne vien tik svajonė“
Šventė prasidėjo dar išvakarėse, kai vyko akinantis žibintų šou, o dangų raižė lazeriai ir dronai su šūkiais „geopolitinis pakilimas“ ir „šuolis į ateitį“.
Analitikų teigimu, nuo 2011 m. statoma GERD gali pakeisti Etiopijos ekonomiką, paskatinti pramonės gamybą, sudaryti sąlygas pereiti prie elektromobilių ir per regionines jungtis, besitęsiančias iki pat Tanzanijos, tiekti elektros energiją jos stokojančioms kaimyninėms šalims.
Pasaulio banko duomenimis, maždaug 45 proc. iš 130 mln. Etiopijos gyventojų neturi pakankamai elektros energijos, o Adis Abeboje dažnai sutrinka elektros tiekimas, todėl įmonės ir namų ūkiai priversti pasikliauti generatoriais.
„Tai daugiau ne vien tik svajonė, tai – realybė“, – per atidarymo ceremoniją naujienų agentūrai AFP sakė užtvanką pastačiusios bendrovės „Webuild“ generalinis direktorius Pietro Salinis.
Jo žodžiais tarant, buvo susidurta su daugybe iššūkių mokant darbuotojus, telkiant finansus ir mėginant išvengti žiauraus 2020-2022 m. vykusio pilietinio karo tarp vyriausybės ir sukilėlių iš Tigrajaus regiono pasekmių.
Tačiau dabar „ši šalis, kuri tą vakarą, kai pirmą kartą čia atvykau, skendėjo tamsoje, parduoda energiją kaimyninėms šalims“, – kalbėjo P. Salinis.
Jis neigė, kad kaimyninės šalys, pavyzdžiui, Egiptas ir Sudanas, turi priežasties nerimauti.
„Hidroelektrinė energijai gaminti išleidžia vandenį. Tai nėra drėkinimo sistema, kuri vartoja vandenį. Srautas lieka toks pat“, – paaiškino P. Salinis.
Per pastarąjį dešimtmetį JAV, Pasaulio banko, Rusijos, Jungtinių Arabų Emyratų ir Afrikos Sąjungos bandymai tarpininkauti tarp Etiopijos ir jos kaimynių buvo nesėkmingi.
„Egipto vadovybei GERD – tai ne tik vandens, bet ir nacionalinio saugumo klausimas. Didelis vandens tiekimo sumažėjimas kelia grėsmę Egipto vidaus stabilumui. Ant kortos pastatytas tiek ekonominis, tiek politinis, tiek socialinis šalies saugumas“, – sakė Mohamedas Mohey el-Deenas, anksčiau priklausęs GERD poveikį vertinusiai Egipto grupei.
Tačiau tokia įtampa Etiopijos vyriausybei turėjo ir naudos.
„Etiopija yra pavojingame regione, todėl, didėjant vidaus politiniam nestabilumui, vyriausybė siekia panaudoti užtvanką ir konfrontaciją su kaimynais kaip visuomenę vienijančią strategiją“, – sakė Alexas Vinesas iš Europos užsienio santykių tarybos.
Naujausi komentarai