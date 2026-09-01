Eurokomisaras: dar ne laikas normalizuoti Rusijos buvimą G20

Taip jis kalbėjo Europos lyderiams pasipriešinus Rusijos finansų ministro Antono Siluanovo dalyvavimui finansų lyderių derybose.
„Manau, kad Europos pozicija yra žinoma, – žurnalistams JAV organizuojamo susitikimo paraštėse Ešvilyje, Šiaurės Karolinoje, sakė V. Dombrovskis. – Nemanome, kad dabar yra laikas normalizuoti Rusiją“ ar jos buvimą tokiose derybose.
Pirmasis Rusijos finansų ministro asmeninis pasirodymas JAV vykstančiame G20 susitikime nuo Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios suerzino Europos pareigūnus, kurie rengia tolesnes sankcijas Rusijai.
Paklaustas, kodėl Rusijos pareigūnas buvo pakviestas į susitikimą nepaisant prieš daugiau nei ketverius metus pradėtos invazijos į Ukrainą, JAV prezidentas Donaldas Trumpas atsakė: „Mums patinka su visais sutarti.“
JAV iždo sekretorius Scottas Bessentas perdavė A. Siluanovui, kad Vašingtonas nesuteiks Rusijai ekonominės pagalbos, kol ši neužbaigs karo, sakė su susitikimu susipažinęs ir anonimiškai kalbėjęs šaltinis.
Šaltinio teigimu, A. Siluanovas bandė aptarti jam rūpimus klausimus, tačiau S. Bessentas griežtai jį pertraukė nurodydamas, kad jokie veiksmai neįmanomi tol, kol karas nebus baigtas.
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