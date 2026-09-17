Eurokomisarė: ES dar niekada nebuvo tokia patraukli

„Kai kalbu apie patrauklumą, neturiu omenyje vien tik narystės klausimo. Tai noras glaudžiau bendradarbiauti su mumis ir kitais būdais, kurių dar neišbandėme, kaip šiuo atveju su Kanada“, – teigė M. Kos.
Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen trečiadienį pasiūlė Kanadai tapti pirmąja asocijuotąja ES nare. Šis siūlymas pateiktas dalyvaujant ministrui pirmininkui Markui Carney, kuris ketvirtadienį turi kreiptis į ES įstatymų leidėjus.
M. Carney siekia glaudesnių ryšių su Bendrija, Otavai vis labiau įsitraukiant į prekybos karą su JAV.
U. von der Leyen taip pat pasiūlė Kanadai prisijungti prie būsimos Europos saugumo tarybos, apie kurios kūrimą ji yra užsiminusi.
Islandijos rinkėjai praėjusį mėnesį atmetė galimybę atnaujinti prieš 13 metų sustabdytas derybas dėl narystės ES, taip bent kol kas palaidodami šį klausimą.
„Apgailestauju dėl sprendimo per referendumą Islandijoje, tačiau, žinoma, jį gerbiame“, – sakė M. Kos.
„Manau, būtų puiku, jei Islandija sėdėtų su mumis Briuselyje prie vieno stalo, kai diskutuosime apie Europos Sąjungos ateitį“, – pridūrė ji.
Pasiūlymas Australijai
Europos Parlamento (EP) pirmininkė Roberta Metsola stočiai „Euronews“ pareiškė, kad tokios šalys, kaip Australija ir Naujoji Zelandija, galėtų pasekti Kanados pavyzdžiu ir tapti Europos Sąjungos (ES) „asocijuotomis narėmis“, nes bendramintės valstybės siekia megzti glaudesnius ryšius.
Kalbėdama laidoje „Europe Today“, R. Metsola apibūdino siūlomą statusą kaip trečią galimybę tarp visateisės narystės ES ir kandidatės statuso.
„Yra šalių, su kuriomis norime stiprinti santykius“, – sakė R. Metsola.
„Neabejoju, kad tarp jų bus ir kitų šalių, ir kitos pasibels į mūsų duris (...) Tokiais neapibrėžtumo laikais svarbu turėti draugų“, – dėstė ji.
ES jau yra sudariusi prekybos susitarimus su abiem šiomis šalimis, o tai yra galimas pradžios taškas glaudesniam bendradarbiavimui. Panašūs santykiai siūlomi ir su Kanada, kuri 2016 m. pasirašė išsamų prekybos susitarimą su ES.
Paklausta apie technines asocijuotosios narystės detales, R. Metsola pripažino, kad derybos vis dar yra pradiniame etape, tačiau atkreipė dėmesį į stipresnius prekybos santykius, prieigą prie ypatingos svarbos žaliavų ir bendras taisykles klausimais, kurie rūpi bendramintėms šalims, pavyzdžiui, socialinių tinklų ir nepilnamečių apsaugos srityse.
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