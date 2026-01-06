Europą užklupę šalti orai atnešė sumaištį keliautojams

Pietvakarių Prancūzijos valdžia pranešė apie tris žuvusiuosius per nelaimingus atsitikimus, o dar mažiausiai du žmonės, kaip pranešama, žuvo aplink Paryžių, kur valdžia nurodė sunkvežimiams trauktis iš kelių, nes pirmadienį iškritęs sniegas sukėlė didžiules transporto spūstis.
Antradienį Paryžius pabudo su sniego antklode ant garsiųjų savo stogų ir objektų, o vaikams, kurių mokyklose nevyko pamokos, buvo suteikta netikėta laisva diena. Keliaujantys lėktuvais buvo mažiau patenkinti, nes dėl gausaus snygio teko uždaryti šešis oro uostus Prancūzijos šiaurėje ir vakaruose.
Nyderlandų orai
Sningant Nyderlanduose, Amsterdamo Schipolio oro uostas pranešė, kad apie 400 skrydžių buvo atšaukti, kol buvo valomi pakilimo ir nusileidimo takai ir nuledinami išskristi laukiantys lėktuvai. Pirmadienį Amsterdame taip pat buvo atšaukta šimtai skrydžių, o likusią savaitės dalį prognozuojama daugiau sniego.
Vien tik nuvykti į oro uostą už Nyderlandų sostinės ribų ir iš jo buvo sudėtinga, nes dėl šalčio ir ankstyvą rytą įvykusios programinės įrangos klaidos kilo sumaištis Nyderlandų geležinkelių sistemoje.
Vėliau ryte buvo atnaujintas ribotas susisiekimas geležinkeliu, tačiau maršrutai aplink Amsterdamą iš esmės liko uždaryti dėl apledėjimo, savo interneto svetainėje pranešė nacionalinė geležinkelių bendrovė NS. Ji paragino keleivius „keliauti tik tuo atveju, jei tai tikrai būtina“.
Į darbą automobiliu priverstiems vykti žmonėms taip pat teko sugaišti daug laiko, nes dėl sniego ir ledo kai kuriuose greitkeliuose sutriko eismas.
Aštuoniolikmetis studentas Thijsas Rademakersas nusprendė važiuoti dviračiu, o ne laukti viešojo transporto.
„Buvo sunku, labai slidu. Daug žmonių nukrito. Laimei, aš nenukritau“, – sakė jis rytiniame Arnhemo mieste.
Lietus Italijoje
Dėl drėgnų orų Romoje popiežiaus Trijų Karalių šventės palaiminime dalyvavo nedaug žmonių
Romoje kelias savaites trukęs lietus, dėl kurio Tiberio upė išsiliejo iš savo krantų, vėl prislopino popiežiaus Leono XIV Kalėdų šventimo iškilmes.
Antradienį Šv. Petro aikštė buvo užpildyta tik iš dalies – keli tūkstančiai žmonių būriavosi po spalvingais skėčiais, kad išgirstų, kaip popiežius iš Šventojo Petro bazilikos teikia Trijų Karalių palaiminimą.
Romą jau prieš Kalėdas nuolat merkė liūtys, o meras Roberto Gualtieri antradienį išleido potvarkį, kuriuo apribojo visuomenės patekimą į parkus ir kitas teritorijas, kuriose gresia medžių griūtis ir potvyniai.
Toliau į šiaurę Boloniją nuklojo sniegas, o Dolomituose slidininkai turėjo pagrindo džiaugtis, nors artimiausiomis dienomis šiaurinėje ir centrinėje pusiasalio dalyje prognozuojamas šaltis.
Temperatūra Britanijoje smarkiai nukrito
Dėl šalčio šiaurinėje Jungtinės Karalystės (JK) dalyje naktį temperatūra nukrito iki -12,5 laipsnio Celsijaus, dėl sniego sutriko susisiekimas geležinkeliais, keliais ir lėktuvais, uždaryta šimtai mokyklų.
Dėl sniego ir šalčio buvo atšauktos žirgų lenktynės ir futbolo rungtynės, dėl ledo nutrūkus elektros tiekimui buvo uždarytas Glazgo metro, o Liverpulio Johno Lennono oro uostas pirmadienį kurį laiką buvo uždarytas.
Prognozuojama, kad antradienį Škotijos šiaurėje, kur kai kurie žmonės jau buvo sulaukę gausaus snygio, iškrito iki 15 cm sniego.
Šiaurės rytų Škotijos įstatymų leidėjas Andrew Bowie (Endriu Bovis) sakė, kad padėtis yra kritinė, ir siūlė pasiųsti karius, kad jie nuvalytų sniegą ir pristatytų įstrigusiems žmonėms maisto ir medikamentų.
Apledėję Balkanai
Gausus sniegas ir smarkus lietus užklupo ir Balkanų šalis, patvino upes, sukėlė eismo problemų ir elektros bei vandens tiekimo sutrikimų.
Pirmadienį Bosnijos sostinėje Sarajeve žuvo moteris, kuriai ant galvos nukrito apsingto medžio šaka. Kaimyninėje Serbijoje kai kurios vakarų savivaldybės dėl blogų orų įvedė nepaprastąsias priemones.
Serbijos valdžios institucijos įspėjo vairuotojus būti labai atsargius, mat daugelis jų trečiadienį ir artėjantį savaitgalį išvyksta į slidinėjimo kurortus ar kitur švęsti stačiatikių Kalėdų.
Antradienio rytą ledas stabdė automobilius ir privertė vairuotojus sustoti kelkraštyje pakeliui į Bjelasnicos kalną virš Sarajevo.
Smarkus vėjas ir audringa jūra siaubė Adrijos jūros pakrantę Kroatijoje ir Juodkalnijoje. Vaizdo įrašuose matyti, kaip audros metu jūra šlavė poilsio namelius pietų Juodkalnijoje.
Naujausi komentarai