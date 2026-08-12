Europos dėmesį prikaustys visiškas Saulės užtemimas

Mėnuliui užstojus Saulę, Žemės palydovo šešėlis iš pradžių kris atokiame Rusijos Arkties rajone apie 17 val. Grinvičo (20 val. Lietuvos) laiku, o tada lanku slinks per Grenlandiją bei Islandiją.
Ispanijoje, kur visiškas užtemimas bus matomas geriausiai, Mėnulio šešėlis įstrižai kirs šalį nuo šiaurinės Atlanto vandenyno pakrantės iki Viduržemio jūros, kur visiškas užtemimas baigsis apie 18 val. 30 min. Grinvičo (21 val. 30 min. Lietuvos) laiku.
Daug daugiau stebėtojų matys dalinį užtemimą – jis bus matomas didžiojoje Europos dalyje, Kanadoje, JAV šiaurėje ir Afrikos šiaurės vakaruose.
Tai bus pirmasis visiškas Saulės užtemimas žemyninėje Europoje nuo 2006 metų.
Saulei ir Mėnuliui išsirikiavus vienoje linijoje, Mėnulio metamas šešėlis sukuria keistą prieblandą, per kurią nukrenta oro temperatūra, šešėliai krenta keistais kampais, o kai kurie gyvūnai užmiega.
Tačiau šis reiškinys yra trumpalaikis: Ispanijos stebėtojams visiškas užtemimas bus matomas trumpiau nei dvi minutes prieš pat saulėlydį.
Kai kuriose Rusijos ir Grenlandijos dalyse jis truks kiek ilgiau, nors vis tiek trumpiau nei dvi su puse minutės.
Dalinis užtemimas, įvykstantis Mėnuliui pradedant ir baigiant kirsti Saulės kelią, truks apie vieną valandą ir 45 minutes.
Šis reiškinys suteiks mokslininkams retą progą ištirti Saulės atmosferą ir jos išorinį sluoksnį, siekiant atskleisti Saulės vėjų ir mūsų žvaigždės magnetinio lauko paslaptis.
Užtemimo karštligė
Užtemimo medžiotojai skubės užsitikrinti patogią vietą, iš kurios be kliūčių matytųsi besileidžianti Saulė, ir tikėsis, kad išsisklaidys debesys, dulkės ar dūmai.
Prognozuota, kad lietus ir debesys gadins šventę Islandijos šiaurės vakaruose, o sostinė Reikjavikas turėtų patirti pirmąjį visišką užtemimą nuo 1433 metų.
Madride įsikūrusi meteorologijos agentūra AEMET prognozavo giedrą dangų didžiojoje Ispanijos dalyje, išskyrus kelis šiaurinius ir rytinius rajonus.
Užtemimo karštligė yra smarkiai suėmusi šią šalį, o sertifikuotų akinių, skirtų saugiai stebėti Saulę, kai kur jau sunku gauti.
Šalis tikisi, kad su užtemimu susijęs turizmas paskatins ekonomiką, ypač kaimiškuosiuose šiauriniuose regionuose, kurie dešimtmečius kentėjo nuo gyventojų skaičiaus mažėjimo.
Ekonomikos ministerijos duomenimis, prognozuojama, kad grynasis indėlis į ekonomiką sudarys 347 mln. eurų, o pagrindines užtemimo zonos teritorijas aplankys daugiau nei 446 tūkst. papildomų turistų.
Mieguisti kaimeliai, kurie šiaip jau niekada nepatenka į įprastus turistų maršrutus, staiga patiria užtemimų medžiotojų iš viso pasaulio apgultį.
Benaventės miestelyje Ispanijos šiaurės vakaruose, kuriame tikimasi pamatyti puikius visiško užtemimo vaizdus, apgyvendinimo galimybės jau išseko.
„Kasdien gauname po 50 skambučių su klausimais, kur apsistoti, kur jį stebėti, kur pasistatyti automobilį“, – naujienų agentūrai AFP sakė Benaventės turizmo biuro darbuotoja Laura del Teso.
Ji pridūrė, kad Benaventėje niekada nebuvo tiek daug užsienio turistų, įskaitant svečius iš Belgijos, JK, Australijos, Naujosios Zelandijos, Nyderlandų ir Vokietijos.
Pavojai horizonte
Tikėtinas antplūdis kelia nerimą pareigūnams, kurie prašo laikytis atsargumo. Nuogąstaujama, kad dangaus reiškinys gali sukelti pragarą Žemėje.
Prognozuojama, kad trečiadienį didžiojoje žemyninės Ispanijos dalyje oro temperatūra viršys 35 Celsijaus laipsnius, o kai kuriose šiaurės rytų dalyse gali pakilti aukščiau 40 laipsnių, tad kils pavojus tiems, kas valandų valandas leis laiką lauke.
AEMET taip pat prognozuoja „labai didelį“ arba „ekstremalų“ miškų gaisrų pavojų didžiojoje šalies dalyje – šį pavojų padidins tūkstančiai žmonių sausros paveiktose kaimo vietovėse ir keliukus užkimšę jų automobiliai.
Pareigūnai tikisi, kad į visiško užtemimo zoną bus surengta net iki 1,5 mln. papildomų kelionių keliais.
Savivaldybės įrengė specialius stebėjimo punktus ir sustiprino saugumo, skubios pagalbos ir transporto išteklius, tikėdamosi suvaldyti chaosą per pirmąjį visišką užtemimą žemyninėje Ispanijoje per daugiau nei šimtmetį.
Kitas visiškas užtemimas 2027 metų rugpjūtį bus matomas Pietų Ispanijoje ir Šiaurės Afrikoje, o 2028 metais Pirėnų pusiasalyje turėtų būti matomas žiedinis užtemimas. Tokio užtemimo metu Mėnulis ne visiškai uždengia Saulę ir būna matomas vadinamasis ugnies žiedas.
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