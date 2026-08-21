Europos lyderiai ragina Izraelį stabdyti nausėdijų projektą

Izraelio valdžia buvo paskelbusi konkursą dėl daugiau nei 1,2 tūkst. namų statybos šioje palestiniečių teritorijoje.
Vadinamajam E1 planui Izraelis pritarė praėjusiais metais, ir jis dar labiau atskirtų okupuotą ir Izraelio aneksuotą, daugiausia palestiniečių apgyvendintą Rytų Jeruzalę nuo Vakarų Kranto.
„Kilus dideliam nestabilumui Vakarų Krante, kai naujakurių smurtas prieš civilius gyventojus pasiekė beprecedentį lygį, o palestiniečių ekonomikai taikomi rimti apribojimai, šis sprendimas kelia dar didesnį susirūpinimą“, – sakoma bendrame Paryžiaus, Romos, Berlyno ir Londono pareiškime.
„Raginame Izraelio vyriausybę nedelsiant atšaukti šiuos planus ir nutraukti nausėdijų plėtrą Vakarų Krante“, – priduriama jame, perspėjant įmones nedalyvauti statybų konkursuose, nes kyla pavojus „įsitraukti į šiurkščius tarptautinės teisės pažeidimus“.
Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius yra pareiškęs, kad E1 planas kelia „egzistencinę grėsmę“ vientisai palestiniečių valstybei.
Belgijos užsienio reikalų ministras Maxime'as Prevot ketvirtadienį pavadino konkursus nepriimtinais ir pareiškė, kad šis projektas „smarkiai pakenktų dviejų valstybių sprendimo gyvybingumui“.
Jo pareiškimas buvo panašus į trečiadienį padarytą JK diplomatijos vadovo Edo Milibando, kuriame reikalaujama nutraukti projektą ir nausėdijų plėtrą Vakarų Krante, o JK vyriausybė iškvietė Izraelio reikalų patikėtinį.
„Izraelis gins savo teises“
E. Milibandas teigė šią žinutę perdavęs tiesiai Izraelio diplomatijos vadovui Gideonui Saarui.
G. Saaras ketvirtadienį pareiškė kategoriškai atmetantis E. Milibando pareiškimą ir „globėjišką jo žodžių toną“.
„Žydų tauta turi teisę gyventi visoje Izraelio žemėje, lygiai taip pat, kaip britai turi teisę gyventi Londone ir visoje Jungtinėje Karalystėje“, – socialiniame tinkle „X“ rašė jis.
G. Saaras toliau kaltino JK „kaltinant tik Izraelį ir ignoruojant palestiniečių ekstremizmą“, kuris, pasak jo, kursto antisemitinius išpuolius prieš britų žydų bendruomenę.
„JK vyriausybės sprendimas pakenkti mūsų šalių santykiams kelia didelį apgailestavimą“, – pridūrė jis ir pažadėjo, kad „Izraelis gins savo teises, interesus ir žmones“.
JK vyriausybė trečiadienį taip pat pažadėjo artimiausiomis savaitėmis pristatyti „išsamų priemonių rinkinį“, įskaitant sankcijas asmenims, susijusiems su „neteisėta nausėdijų plėtra“.
Praėjusių metų rugpjūtį Izraelis patvirtino planus, susijusius su maždaug 12 kv. km žemės sklypu, vadinamu E1, esančiu į rytus nuo Jeruzalės.
Pagal planą šiame žemės ruože, esančiame tarp Jeruzalės ir Izraelio nausėdijos Maale Adumimo, ketinama pastatyti apie 3,4 tūkst. namų.
Izraelio nevyriausybinės organizacijos „Peace Now“ duomenimis, naujausias konkursas apima daugiau nei 1,2 tūkst. būstų.
„Peace Now“ teigė, kad Izraelio būsto ministerija konkursą paskelbė rugpjūčio 18 dieną ir iškart atvėrė jį pasiūlymams.
Paraiškas reikia pateikti iki spalio 19 dienos – likus savaitei iki Izraelio rinkimų, numatytų spalio 27 dieną.
Grupė teigė, kad šie namai sudaro apie trečdalį planuojamo E1 plėtros masto, ir apkaltino vyriausybę bandymu prieš balsavimą paankstinti įsipareigojimus dėl statybų.
Izraelis smarkiai riboja Vakarų Kranto palestiniečių, kurie privalo gauti institucijų leidimus keliauti per kontrolės punktus, kad patektų į Rytų Jeruzalę arba Izraelį, judėjimą.
Praėjusiais metais JK ir Prancūzija buvo tarp 21 šalies, kurios pasmerkė Izraelio pritarimą E1 projektui, pavadindamos jį tarptautinės teisės pažeidimu ir ragindamos Izraelį atšaukti šį sprendimą.
Neskaitant Rytų Jeruzalės, Vakarų Krante gyvena apie tris milijonus palestiniečių. Ten taip pat gyvena apie 500 tūkst. Izraelio naujakurių.
Izraelio naujakurių smurtas prieš palestiniečius išaugo po beprecedenčio Gazos Ruože veikiančios grupuotės „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį 2023 metų spalio 7 dieną.
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