Europos Parlamentas spalį vėl balsuos dėl nepasitikėjimo Europos Komisija.

Pareiškimuose, kuriuos pateikė dešinioji frakcija „Patriotai už Europą“ (PfE) ir Kairiųjų frakcija, visų pirma kritikuojama U. von der Leyen, tačiau nepasitikėjimo pareiškimai gali būti teikiami tik prieš visą Europos Komisiją. Liepą Komisija atlaikė pirmąjį balsavimą dėl nepasitikėjimo.
PfE pareiškime, be kita ko, kritikuojama U. von der Leyen klimato ir migracijos politika. Be to, parlamentarai kaltina ją neskaidrumu bei cenzūra.
Kairiųjų frakcijos vadovas Martinas Schirdewanas, be kita ko, kritikavo: „Komisija sudarė pražūtingą muitų susitarimą su Trumpu“. Tai esą ataka prieš Europos pramonę, bus sunaikinta tūkstančiai darbo vietų. Be to, Komisija per ilgai tylėjo dėl humanitarinės katastrofos Gazos Ruože.
Jei pareiškimus dėl nepasitikėjimo paremia mažiausiai dešimtadalis parlamentarų, tai reiškia, kad dėl jų bus diskutuojama ir balsuojama per sesiją spalio pradžioje. Jei bent vienas pareiškimų būtų priimtas, Europos Komisija turėtų vieningai atsistatydinti.
Tačiau toks scenarijus mažai tikėtinas, nes tam reikėtų dviejų trečdalių atiduotų balsų daugumos ir kartu parlamento narių daugumos.
Pareiškimai dėl nepasitikėjimo Komisija yra reti. Prieš balsavimą liepą tokia iniciatyva prieš tai žlugo 2014 m., kai buvo mėginta atstatydinti tuometinę Jeano Claude Junckerio vadovaujamą Komisiją. Už tada balsavo tik 101 deputatas, 461 buvo prieš ir 88 susilaikė.
