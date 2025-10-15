Europos Taryba išreiškė nerimą dėl didelio skaičiaus JK sulaikymų dėl „Palestine Action“

Laiške JK vidaus reikalų sekretorei Shabanai Mahmood (Šabanai Mahmud) žmogaus teisių komisaras Michaelas O'Flaherty (Maiklas O'Flahertis) teigė, kad Londonas turi atlikti „išsamią tokių protestų policijos kontrolės peržiūrą“.
Britanijos vyriausybė liepą pripažino „Palestine Action“ teroristine organizacija.
Spalio 4 dieną per vėliausią protestą už Palestiną Londone, kuris įvyko praėjus dviem dienoms po to, kai Mančesteryje per išpuolį peiliu sinagogoje buvo nužudyti du žmonės, buvo sulaikyta beveik 500 žmonių.
„Pranešama, kad daugybė žmonių buvo sulaikyti už tai, kad demonstravo plakatus ar vėliavas, išreiškiančias solidarumą su šia organizacija arba nepritarimą vyriausybės sprendimui ją uždrausti“, – savo laiške teigė M. O'Flaherty.
Jis reikalavo, kad vidaus teisės aktais, skirtais kovai su terorizmu, nebūtų „ribojamos pagrindinės teisės ir laisvės“.
Jis teigė, kad 2022 ir 2023 metų teisės aktų pakeitimai „leidžia valdžios institucijoms nustatyti pernelyg didelius susirinkimų ir saviraiškos laisvės apribojimus ir kelia perteklinės policijos kontrolės riziką“.
JK yra viena iš 46 valstybių narių, priklausančių Strasbūre įsikūrusiai ET teisių organizacijai, kuri nėra susijusi su Europos Sąjunga (ES).
ET narės yra pasirašiusios Europos žmogaus teisių konvenciją (EŽTK), kurios vykdymą užtikrina Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT).
Dešiniųjų pažiūrų politikai, įskaitant pagrindinės opozicinės Konservatorių partijos lyderius, ragino Britaniją pasitraukti iš EŽTK, laikydami ją vidaus politikos stabdžiu.
Valdančioji Leiboristų partija iki šiol priešinosi tokiam žingsniui.
„Rekomenduočiau atlikti išsamią dabartinių teisės aktų dėl policijos vykdomų protestų atitikties Jungtinės Karalystės įsipareigojimams žmogaus teisių srityje peržiūrą“, – pridūrė M. O'Flaherty.
Po 2023 metų spalio 7 dieną palestiniečių islamistų grupuotės „Hamas“ įvykdyto išpuolio prieš Izraelį ir dvejus metus trukusio Izraelio puolimo Gazos Ruože keliose Europos šalyse išaugo socialinė įtampa.
Pirmadienį „Hamas“, vykdydama prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) remiamą paliaubų susitarimą, išlaisvino paskutinius 20 likusių gyvų Izraelio įkaitų, kuriuos laikė Gazos Ruože.
Naujausi komentarai