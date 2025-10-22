„Eurostar“ planuoja Lamanšo tuneliu paleisti dviaukščius traukinius

Iš viso 2 mlrd. eurų investicija į iki 50 elektrinių dviaukščių traukinių, pagamintų Prancūzijos grupės „Alstom“, galėtų padėti „Eurostar“ iki kito dešimtmečio pasiekti 30 mln. keleivių per metus srautą, t. y. apie 50 proc. didesnį nei dabar.
Šie pranešimai pasirodė tuo metu, kai kiti Europos operatoriai išreiškė susidomėjimą maršrutu per Angliją su Prancūzija skiriantį Lamanšo sąsiaurį. Naujų žaidėjų atsiradimas rinkoje grasintų nutraukti „Eurostar“ tris dešimtmečius turėtą monopolį keleivių vežimo paslaugų šiuo sąsiauriu srityje.
Susidomėjimą jau išreiškė Italijos „Trenitalia“, Jungtinės Karalystės „Virgin“, Ispanijos „Evolyn“ ir olandų startuolis „Heuro“.
Vadina svarbiu augimo strategijos etapu
Pasak „Eurostar“ generalinės direktorės Gwendoline Cazenave, šis svarbus „Alstom“ traukinių užsakymas „žymi „Eurostar“ ambicingos augimo strategijos – pasiekti 30 milijonų keleivių – įgyvendinimą konkrečiais žingsniais“.
„Mes ypač didžiuojamės, kad pirmą kartą į Jungtinę Karalystę atgabensime dviejų aukštų traukinius“, – savo pareiškime pridūrė G. Cazenave.
Trečiadienį „Alstom“ patvirtino pirminį užsakymą įsigyti 30 „Avelia Horizon“ traukinių, kurių vertė siekia apie 1,4 mlrd. eurų, su galimybe vėliau užsakyti dar 20 traukinių.
„Eurostar“ generalinė direktorė naujienų agentūrai AFP sakė, kad „Alstom“ buvo pasirinkta dėl savo gebėjimo pristatyti naujus traukinius greičiau nei konkurentai, o tai yra esamos sutarties su „Eurostar“ pagrindiniu akcininku ir Prancūzijos geležinkelio operatoriumi SNCF rezultatas.
„Mes turėtume gauti visus... (50) traukinių iki 2030 m. vidurio“, – pridūrė ji.
Kiekviename naujame traukinyje, kurie bus vadinami „Eurostar Celestia“, sėdimų vietų skaičius padidės 20 proc.
„Šis naujos kartos traukinys, sukurtas siekiant patenkinti tarptautinio itin greito transporto poreikius, įkūnija mūsų viziją dėl tvaraus ir konkurencingo europietiško mobilumo“, – sakė „Alstom“ generalinis direktorius Henri Poupart-Lafarge'as.
Žada daugiau vietų ir maršrutų
Planuojama, kad kiekviename 200 metrų ilgio traukinyje bus apie 540 vietų, taip pat bus galima sujungti du traukinius, kaip tai daroma su dabartinio „Eurostar“ parko traukiniais.
Traukiniai, kurie pakeis didžiąją dalį dabartinio „Eurostar“ parko, bus paleisti 2031 m., kai bendrovė planuoja atidaryti du naujus maršrutus: Londonas–Ženeva ir Londonas–Frankfurtas.
Šie nauji maršrutai išplės „Eurostar“ šiuo metu siūlomas susisiekimo paslaugas tarp Didžiosios Britanijos sostinės ir Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos ir Nyderlandų.
Maršrutui Londonas–Paryžius, kuriuo kasmet keliauja aštuoni milijonai keleivių, iki 2030 m. siekiama pritraukti dar du milijonus keleivių.
Susiekimo greitaisiais traukiniais paslaugas per Lamanšo tunelį iki 2029 m. taip pat viliasi pradėti Britų verslininko Richardo Bransono įkurtas konglomeratas „Virgin Group“.
Anksčiau šiais metais Didžiosios Britanijos geležinkelių reguliavimo institucija išleido nutartį, kad „Eurostar“ Templ Milso techninės priežiūros depas rytų Londone gali būti padarytas prieinamu kitiems operatoriams. „Eurostar“ teigė šiame depe planuojanti vykdyti savo naujojo traukinių parko techninę priežiūrą ir investuosianti į jį maždaug 80 mln. eurų, kad jį pritaikytų naujiems traukiniams, ir sukursianti apie 350 darbo vietų.
Naujausi komentarai