FED vadovas Kevinas Warshas: infliacija per ilgai išlieka per aukšta

Tai jis pareiškė netrukus po to, kai FED, kaip ir buvo prognozuota, pirmą kartą per trejus metus padidino palūkanų normas.
„Mūsų pagrindinis dėmesys skiriamas mūsų įgaliojimų daliai, susijusiai su kainų stabilumu. Akivaizdu, kad infliacija yra per aukšta ir tokia išlieka jau per ilgai“, – per spaudos konferenciją sakė jis.
FED vadovas taip pat pabrėžė, kad finansų rinkos neturėjo įtakos sprendimui padidinti palūkanų normas.
„Šį sprendimą šiandien priėmėme remdamiesi savo situacijos įvertinimu, – sakė jis. – Stebėsiu rinkos kainas ir žiūrėsiu, ką jos rodo. Tačiau šiandienos sprendimą priėmėme mes.“
Kalbėdamas apie centrinio banko nepriklausomybę, K. Warshas pareiškė, kad FED nepriklausomybė kyla iš to, kad jis lieka sutelkęs dėmesį į savo tikslus.
„Viena iš FED nepriklausomybės dalių yra tai, kad mes laikomės savo kurso, – sakė K. Warshas. – Leidžiame, kad prekybos ir fiskalinę politiką vykdantys asmenys taip pat laikytųsi savo kurso. Būtent taip galime čia stovėti ir vertinti situaciją taip, kaip ją matome.“
Anksčiau trečiadienį FED pirmą kartą per trejus metus padidino bazines palūkanų normas 25 baziniais punktais. FED Atviros rinkos komitetas vienbalsiai nusprendė padidinti palūkanų normų intervalą iki 3,75–4 proc., motyvuodamas tuo, kad infliacija yra padidėjusi. Komitetas taip pat pažymėjo, kad palūkanų normų padidinimas padės greičiau pasiekti 2 proc. infliacijos tikslą.
Didžiausia pasaulio ekonomika jau kelerius metus susiduria su didesne infliacija. Kainos šoktelėjo dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pradėto karo su Iranu, jo pradėtos muitų politikos ir tebevykstančio dirbtinio intelekto bumo.
Savo naujausias ekonomines prognozes paskelbęs FED padidino savo preferencinio infliacijos rodiklio – asmeninių vartojimo išlaidų (PCE) kainų indekso – šių metų prognozę 0,1 procentinio punkto iki 3,7 proc.
FED taip pat padidino BVP augimo prognozę 0,1 procentinio punkto iki 2,3 proc.
FED nekeitė palūkanų normų nuo sausio mėnesio, nusprendęs palaukti, kol bus įvertintas energijos kainų šuolių poveikis, ir leisti, kad muitų įtaka kainoms išplistų po visą ekonomiką.
Tačiau liepos mėnesio posėdyje ketvirtadalis komiteto narių nesutiko su sprendimu nekeisti palūkanų normų ir ragino nedelsiant jas padidinti. Nuo tada kiti politikos formuotojai, įskaitant patį K. Warshą, užsiminė, kad jei infliacija žymiai nesulėtės, FED gali tekti imtis veiksmų.
Praėjusį penktadienį paskelbti infliacijos duomenys parodė, kad vartotojų kainų indeksas rugpjūtį, palyginti su liepa, nepakito ir siekė 3,4 proc., tačiau jis vis dar gerokai viršija FED ilgalaikį tikslą – 2 proc.
Trečiadieninis sprendimas yra pirmas kartas, kai FED padidino palūkanų normas nuo 2023 metų. Toks žingsnis neabejotinai supykdys prezidentą D. Trumpą, kuris pradėjo beprecedentę kampaniją, kad spaustų nepriklausomą centrinį banką sumažinti palūkanų normas, kad būtų skatinama ekonominė veikla.
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