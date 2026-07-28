Finansinį spaudimą jaučianti Maskva rengia deimantų aukcioną

Rusijos finansų ministerija pranešė, kad rugsėjo 9 d. Maskvoje surengs atvirą aukcioną, kurio metu bus parduodami natūralūs neapdoroti deimantai, sveriantys 10,8 karato ar daugiau, iš šalies valstybinio fondo, skelbia Lenkijos visuomeninis transliuotojas TVP. Deimantai bus parduodami atskirais lotais, o norintys dalyvauti pirkėjai turės sumokėti 200 000 rublių (2200 eurų) užstatą.
Rusija taip pat paspartino savo aukso atsargų pardavimą, o tai rodo, kaip Maskva nukreipė savo dėmesį į valstybės valdomą brangų turtą, kad gautų lėšų augant karo išlaidoms.
Nuo sausio šalies centrinis bankas pardavė 43,5 tonos aukso. Tuo metu federalinio biudžeto deficitas pirmąjį šių metų pusmetį priartėjo prie 6 trln. rublių (67 mlrd. eurų).
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