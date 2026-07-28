„Fire Point“ vadovė: ukrainietiškos „Flamingo“ raketos kainuoja šešis kartus pigiau nei „Tomahawk“

Kaip praneša „Ukrinform“, tai interviu laikraščiui „The Guardian“ teigė bendrovės „Fire Point“ generalinė direktorė Iryna Terech.
„Flamingo“ raketos, galinčios gabenti 1 150 kg sprogmenų, kurių pakanka betoninėms sienoms pramušti, birželio mėnesį buvo panaudotos atakai prieš Rusijos karinių komponentų gamyklą Čeboksaruose, esančiuose daugiau nei už 950 km nuo Charkivo, Ukrainos šiaurės rytuose.
Pasak I. Terech, dėl sudėtingos trajektorijos faktinis jų skrydžio nuotolis buvo vienas iš „ilgiausių, užfiksuotų kruizinių raketų misijų istorijoje“ – apie 1 800 km.
Ji pridūrė, kad kiekviena „Flamingo“ raketa kainuoja šiek tiek mažiau nei 600 tūkst. JAV dolerių, o tai yra pigiau nei amerikietiška „Tomahawk“ raketa, kurios kaina siekia maždaug 3,5 mln. JAV dolerių.
Bendrovės generalinė direktorė taip pat kalbėjo apie tolimojo nuotolio dronus. Visų pirma, lengvesni „FP-1“ dronai, kurių veikimo nuotolis viršija 1 600 km, naudojami atakoms prieš silpniau ginamas Rusijos naftos perdirbimo gamyklas – per šią kampaniją gamyba jose sumažėjo 20 proc., o degalinėse susidarė ilgos eilės.
I. Terech pridūrė, kad šie dronai kainuoja nuo 55 iki 75 tūkst. JAV dolerių.
Pasak jos, „Fire Point“ šiuo metu turi 83 gamyklas Ukrainoje ir vieną Danijoje, jose dirba 6 000 darbuotojų – praėjusių metų pabaigoje jų buvo 3 500.
„Fire Point“ taip pat kuria pirmąsias Ukrainos balistines raketas, kurias, kaip tikisi I. Terech, pavyks pirmą kartą paleisti iki metų pabaigos.
Tuo tarpu trumpojo nuotolio raketos „FP-7“ variantas taps atskiro „Freyja“ projekto pagrindu – tai tarptautinė iniciatyva, kuria siekiama sukurti alternatyvią JAV „Patriot“ oro gynybos sistemą, joje dalyvauja Ukraina ir dar devynios Europos šalys.
„Fire Point“ gamins paleidimo įrenginius ir gaudykles, planuojama jų kaina – 1 mln. JAV dolerių už vieną gaudyklę.
„Nežinau nė vieno tolimo smūgio, įvykdyto per pastaruosius kelis mėnesius, kuriame nebūtų panaudoti mūsų gaminiai“, – sakė I. Terech.
Kaip buvo pranešta anksčiau, liepos 24 d. „FP-5 Flamingo“ kruizinės raketos smogė karinei gamyklai „Avitek“ Rusijos mieste Kirove, esančiame už 1 200 km nuo Ukrainos sienos.
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