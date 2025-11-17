 „Fitch“ pakėlė Graikijos reitingą iki BBB

2025-11-17 13:01
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Fitch Ratings“ padidino Graikijos ilgalaikio skolinimosi patikimumo įvertį nuo BBB- iki BBB, akcentuodama aktyvų valstybės skolos mažėjimą.

„Fitch“ pakėlė Graikijos reitingą iki BBB / Scanpix nuotr.

Agentūra tikisi, kad Graikijos skolos ir bendrojo vidaus produkto (BVP) santykis toliau mažės ir šiais metais pasieks 145 proc., palyginti su 209 proc. piku 2020-aisiais. Tai būtų didžiausias šio santykio kritimas nuo koronaviruso pandemijos laikų tarp visų „Fitch“ reitinguojamų šalių.

Ekspertai prognozuoja, kad iki 2030 metų santykis priartės prie 120 procentų.

Graikijos biudžeto perviršis 2025-aisiais gali siekti 1 proc. BVP, palyginti su 1,4 proc. deficitu 2023 metais.

Anot „Fitch“, kitąmet Graikijos biudžetas veikiausiai taip pat bus perteklinis, nepaisant kai kurių mokesčių sumažinimų.

Graikijos ekonomika nuo 2023-iųjų auga vidutiniškai maždaug 2 proc. kasmet – sparčiau nei vidutiniškai euro zonos.  „Fitch“ prognozuoja, kad tokia augimo sparta tęsis bent iki 2027-ųjų, skatinama solidžios vidaus paklausos.

