Floridoje baigėsi Zelenskio susitikimas su Trumpu

Prezidentai prie pietų stalo „Mar-a-Lago“ salėje kalbėjosi daugiau nei 2,5 val. Netrukus jie surengs bendrą spaudos konferenciją, o prieš ją prezidentai kalbasi telefonu su Europos lyderiais, praneša „Sky News“.
„Zelenskio ir Trumpo susitikimas buvo labai prasmingas. Dar liko daug ką išspręsti, bet tai vienas iš svarbiausių susitikimų per visą istoriją“, – portalui „RBC-Ukraina“ sakė šaltinis iš Ukrainos prezidento komandos.
Susitikime taip pat dalyvavo D. Trumpo diplomatinis pasiuntinys Steve'as Witkoffas, JAV valstybės sekretorius Marco Rubio, gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas, Jungtinio štabo viršininkas Danas Caine'as, Baltųjų rūmų patarėjas politikos klausimais Stephenas Milleris, Baltųjų rūmų personalo vadovė Susie Wiles, D. Trumpo žentas Jaredas Kushneris ir Federalinės pirkimų tarnybos komisaras Joshas Gruenbaumas, kuris praėjusią savaitę dalyvavo derybose su Rusija.
Sekmadienio susitikime Ukrainos prezidentas siekė užsitikrinti JAV prezidento paramą 20 punktų taikos planui, kuriuo siekiama nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą.
Lapkričio pabaigoje D. Trumpo administracija pateikė 28 punktų taikos planą, kuris sukėlė nerimą Kyjivui ir jo sąjungininkėms Europoje, nes atkartojo kai kurias Kremliaus pozicijas.
V. Zelenskis ir jo partneriai nuo tada rengė patikslintą 20 punktų planą, be kita ko, per neseniai Berlyne ir Majamyje vykusius susitikimus su aukštais D. Trumpo administracijos pareigūnais, o JAV taip pat surengė atskiras derybas su Maskva.
Vienas iš pagrindinių ginčytinų klausimų buvo Maskvos pretenzijos į Donecko ir Luhansko teritorijas, kurių visiškos kontrolės jos kariuomenė neturi.
