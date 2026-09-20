 „Fox News“: Donaldas Trumpas sako, kad husiai sutiko nepulti JAV

„Fox News“: Donaldas Trumpas sako, kad husiai sutiko nepulti JAV

2026-09-20 17:47
BNS inf.

 Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) sekmadienį pareiškė, kad Jemeno husiai sutiko nepulti JAV, nors ši su Iranu susijusi grupuotė suintensyvino karą prieš Vašingtono sąjungininkę Saudo Arabiją, pranešė „Fox News“.

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<span>„Fox News“: Donaldas Trumpas sako, kad husiai sutiko nepulti JAV</span>
„Fox News“: Donaldas Trumpas sako, kad husiai sutiko nepulti JAV / AP nuotr.

Televizijos kanalo reporteris Trey Yingstas (Trėjus Jingstas), kuris dažnai kalbasi su D. Trumpu, cituodamas prezidentą teigė, kad JAV „nuolat bendrauja su husiais ir kad jie sutiko nekovoti su JAV“.

Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, kovojanti su Jemeno husiais, šeštadienį pranešė, kad Irano remiama grupė auštant paleido balistinę raketą į Rijadą, o netoli Saudo Arabijos sostinės tarptautinio oro uosto kilo gaisras.

Kaip pranešė JAV naujienų platforma „Axios“, praėjusią savaitę JAV atmetė Saudo Arabijos prašymą smogti husiams, tačiau vėliau Vašingtonas pritarė 48 naikintuvų F-35 pardavimui Rijadui už 24,3 mlrd. dolerių.

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Donaldas Trumpas
Jemeno husiai
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